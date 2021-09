Almelo heeft een nieuwe sportclub speciaal voor sporters met een beperking

"Only Friends Twente is zo succesvol gebleken dat ook Almelo interesse had", vertelt Leusink. "We zijn zaterdag bij de Almelose atletiek vereniging Sisu, daar kun je alle atletieksporten doen. Daarnaast bieden we ook boksen, bootcamp en boogschieten aan."

Van zes naar ruim 50 leden

De Rijssense tak van Only Friends Twente groeide in twee jaar tijd uit van zes naar meer dan vijftig leden. Elk weekend beoefenen ze allerlei sporten op de baan van de atletiekvereniging. "Alle kinderen met een beperking moeten kunnen sporten", zegt Leusink. "Nu is dat nog niet zo, dus moeten ze een zetje krijgen om wel een sport te gaan beoefenen. Ze worden er sterker en gezonder van en ook hun eigenwaarde krijgt een boost."

Het is heel bijzonder om te zien hoe snel ze vrienden maken en hoe snel ze sociaal vaardiger worden Eduard Leusink, initiatiefnemer Only Friends Twente

Nog lang niet alle reguliere sportverenigingen hebben g-teams, waar mensen met een beperking terecht kunnen. De 21-jarige Friso Roeleveld uit Borne is blij dat atletiekvereniging MPM in Hengelo dat wel heeft. Friso heeft een licht verstandelijke beperking. Tot zijn zevende was hij onder behandeling bij revalidatiecentrum Roessingh in Enschede, onder meer omdat hij niet kon lopen en praten. Nu traint hij voor de Paralympische Spelen in Parijs, die over drie jaar plaatsvinden.

"Ik wil meedoen op de middellange afstanden", zegt Friso. "Op de 800 en de 1500 meter. Daar ben ik nu voor aan het trainen. Ik moet mij 25 september kwalificeren. Dan word ik hopelijk uitgekozen en kan ik naar Parijs. Daar moet ik wel nog heel hard voor trainen, want de tijden die ik moet lopen zijn supersnel."

Friso Roeleveld werd vorig jaar geportretteerd in het blad Men's Health (Foto: RTV Oost)

Friso, die vorig jaar nog werd geportretteerd in het blad Men's Health, is blij met de kansen die hij krijgt bij atletiekvereniging MPM. Veel andere sporters met een beperking hebben dat geluk niet, omdat reguliere sportclubs vaak geen g-sport faciliteiten hebben.

Sporters bezoeken clubs

Daar draait het bij Only Friends Twente, legt Eduard Leusink uit. "Wij komen met onze deelnemers bij die verenigingen en dan gaan we bijvoorbeeld samen volleyballen, tennissen of samen bootcampen. Dat is gewoon hartstikke leuk."

"We zien nu heel veel jongeren die eigenlijk altijd binnen hebben gezeten, omdat ze dachten dat ze niet konden sporten", vervolgt Leusink. "Wij kijken naar wat ze wel kunnen of we doen aanpassingen aan materialen zodat ze mee kunnen doen. Het is heel bijzonder om te zien hoe snel ze vrienden maken en hoe snel ze sociaal vaardiger worden."