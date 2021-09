Ajax en FC Utrecht: puntloos PEC Zwolle en zegeloos FC Twente treffen zwaar kaliber

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Twente – FC Utrecht

Afgaande op de historische statistieken heeft FC Twente een redelijke kans op de eerste seizoenzege. Het is exact de 50ste keer dat FC Utrecht sinds de oprichting in 1970 naar Enschede komt voor een eredivisieduel. Tot nog toe verloor FC Twente er maar negen. Bij de talrijke Twente-overwinningen een paar grote uitslagen. In 1977 werd het bijvoorbeeld 8-0 met o.a drie goals van Arnold Mühren. En acht jaar geleden bezorgden Luc Castaignos (2x) en Quincy Promes (2x) de thuisfans een fijne middag met de 6-0 zege.

In april van dit jaar won FC Utrecht met 1-2 in de Grolsch Veste. Danilo zette FC Twente voor rust nog wel op voorsprong, maar in de eerste tien minuten na de pauze zorgden Sander van de Streek en Gyrano Kerk voor de Utrechtse treffers.

De meest eclatante zege boekte FC Twente tegen FC Utrecht in een bekerwedstrijd. In oktober 1975 werd FC Utrecht afgeslacht met 9-2.

FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel maakte het zijn huidige werkgever knap lastig in 2009 met Utrecht. Twee goals van hem zorgden ervoor dat het na negentig minuten 2-2 was. Vervolgens miste Kenneth Perez een penalty waarna Bryan Ruiz FC Twente alsnog de 3-2 zege bezorgde.

Aftrap: zaterdag 16.30 uur

FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel speelt tegen zijn oude werkgever (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle – Ajax

Met nul punten en nul goals beleeft PEC Zwolle een dramatische seizoenstart. Het is de tweede keer in de eredivisie dat PEC (na 2003) met die beroerde cijfers start.

Vier keer slaagde PEC erin om een competitieduel te winnen van Ajax in Zwolle. De laatste keer dateert van 33(!) jaar geleden toen het 4-1 werd met doelpunten van Michel van Oostrum (2x), Ed Roos en Edwin van Ankeren.

De sensationele zeges in 2014 (bekerfinale en Johan Cruijff Schaal) even buiten beschouwing gelaten was PEC voor het laatst in doelcijfers gelijkwaardig in 2015: 1-1. Kolbeinn Sigthorsson maakte in de slotfase de gelijkmaker, Jesper Drost scoorde voor PEC.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Michel van Oostrum bezorgde PEC de laatste thuiszege op Ajax en bakt nu pannenkoeken (Foto: ANP/Pim Ras)

Cambuur – Go Ahead Eagles

Het is pas de vijfde keer dat Go Ahead naar Leeuwarden afreist voor een eredivisieduel. En van de voorgaande vier wonnen de Eagles er niet één. Alleen de allereerste ontmoeting in 1993 eindigde gelijk, daarna volgden drie nederlagen.

Het laatste duel op het hoogste niveau eindigde in 2015 in 1-0. Het was het eerste duel met interim-trainer Dennis Demmers op de Go Ahead-bank. Hij nam de plaats in van de zojuist ontslagen Foeke Booy, die tegenwoordig technisch directeur is bij Cambuur.

De recente resultaten in de Friese hoofdstad bieden Go Ahead wel perspectief. Vorig jaar december won Go Ahead in de beker met 1-2 (goals Luuk Brouwers en Bradley van Hoeven) en ook de laatste competitie-ontmoeting vorig jaar september leverde Go Ahead een zege op: 0-2 door treffers van Jeroen Veldmate en weer Van Hoeven)

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

