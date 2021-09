Mobiel erfgoed in Kampen bij RTV Oost

Duizenden monumenten in heel Nederland openen komend weekend gratis hun deuren voor publiek tijdens Open Monumentendagen. 11 en 12 september staan in de gemeente Kampen in het teken van Mobiel Erfgoed waar 30 monumenten te bezichtigen zijn. Blijf je liever thuis? Kijk dan zondag 12 september om 14.00 uur naar deel twee van de Open Monumentendag film bij RTV Oost.

De film duurt ongeveer twintig minuten en neemt je mee langs verdwenen en zichtbaar Mobiel Erfgoed in Kampen. Leer hoe mobiliteit is veranderd en hoe de sporen van vroeger nog altijd teruggevonden worden in het Kampen van nu. De film is gemaakt door Julius Media onder leiding van Herman Broers.

Prachtige beelden en geheime feitjes

Historicus Theo van Mierlo vertelt van alles over de te bezoeken monumenten, aangevuld met geheime feitjes door vrijwilligers van die monumenten en prachtige beelden van Julius Media. Tussendoor worden leuke, historisch tastbare feitjes vertelt die in Kampen voor het oprapen liggen. Denk aan verdwenen stations, de Oudestraat als autoweg, de bruine vloot en nog veel meer. Ook wordt de start van de bouw van de historische Kadekraan Kampen gelanceerd.

Mobiel erfgoed in Kampen zie je zondag 12 september om 14.00 uur op TV Oost. De documentaire wordt om 16.00 uur herhaald en is via www.rtvoost.nl/tv/gemist terug te kijken. De film zie je ook in Quintus en de Stadskazerne.