Campagne moet bewoners buitengebied weerbaar maken tegen drugscriminaliteit

Met regelmaat worden eigenaren van loodsen en stallen in het buitengebied benaderd door criminelen die ruimte willen huren om drugs te produceren. De locaties liggen vaak afgelegen. Eigenaren worden, nadat ze met de criminelen in zee zijn gegaan, bedreigd en onder druk gezet waardoor ze misstanden uit angst niet melden.

Intimidatie en geweld

"Drugslabs zijn gevaarlijk en de gevolgen voor de verhuurders en de omgeving worden vaak onderschat", zegt burgemeester Bort Koelewijn van de gemeente Kampen.

"Verhuurders van de panden krijgen regelmatig te maken met intimidatie en geweld en kunnen daardoor niet zomaar stoppen. Je bent in principe ook medeplichtig en je pand kan worden gesloten. Weet dus goed aan wie je gaat verhuren", zegt Koelewijn. "Want de schade aan het pand en het terrein is soms enorm en komt uiteindelijk vaak voor rekening van de eigenaren."

Middels het project 'Veilig Buitengebied' willen de deelnemende gemeenten, alle gemeenten in IJsselland, hiervoor waarschuwen. Gemeenten, politie en andere partners gaan binnen het project met bewoners in gesprek. Wanneer is een situatie verdacht? en wanneer is een aanbod om te huren te mooi om waar te zijn? Wat kun je doen als je benaderd wordt door criminelen en waar kun je verdachte situaties melden?

Overigens vraagt het project Veilig Buitengebied ook aandacht voor andere vormen van criminaliteit, zoals diefstal van landbouwmachines, GPS systemen, zitmaaiers en koperen spuitdoppen.

De ontmanteling van het crystal methlab in Boekelo (Foto: News United - Dennis Bakker)

Enquête

De nadruk ligt op bewustwording, maar het project is ook bedoeld om bewoners weerbaarder te maken tegen de criminele activiteiten. Om een beter beeld te krijgen hoe het er voor staat in het buitengebied, krijgen mensen van genoemde gemeenten binnenkort een brief van de burgemeester, met daarin een enquêteformulier.

"De resultaten van deze enquête zijn belangrijk voor het team dat bezig gaat met het project Veilig Buitengebied. De antwoorden zijn bepalend voor de inzet die gedaan gaat worden", aldus Koelewijn.

Ook andere instanties zoals landbouworganisaties, natuurbeheerders, het waterschap, de politie en de provincie Overijssel hanteren de aanpak.

In Deventer, Olst-Wijhe en Raalte loopt het project Veilig Buitengebied al iets langer. In die gemeenten is de afgelopen periode hard gewerkt aan een veiliger buitengebied in IJsselland-Zuid, waarvoor deelnemende partijen ook de eerste ster van het veiligheidskeurmerk Keurmerk Veilig Buitengebied hebben ontvangen.

Anoniem meldpunt

Afgezien van het nieuwe project 'veilig buitengebied', kunnen misstanden over drugslaboratoria en het dumpen van chemicaliën of drugsafval ook gemeld worden via misdaad anoniem. De campagne krijgt hoge prioriteit in de regio IJsselland omdat de impact van dergelijke criminele activiteiten op bedrijven en omgeving heftig is.

De campagne Meld Misdaad Anoniem gaat onder de noemer ‘Tijdelijke huurders in jouw buurt?’ van start. Getuigen van misstanden kunnen daarover anoniem melding doen via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Vorig jaar kwamen er via de anonieme tiplijn ruim 1.500 meldingen uit Overijssel binnen, waardoor een groot aantal criminele zaken werden opgelost.