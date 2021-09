Pieter Omtzigt keert volgende week terug in de schijnwerpers, wat maakt hem zo populair?

Pieter Omtzigt keert volgende week na maanden ziekteverlof terug in de Tweede Kamer. Als eenmansfractie focust hij zich op een 'nieuwe bestuurscultuur, de woningennood en bestaanszekerheid voor iedereen'. Daarmee treedt één van de meest besproken politici van de laatste tijd terug in de schijnwerper. Wat maakt de Enschedeër zo populair? Een analyse van UT-politicoloog Henk van der Kolk.

Omtzigt weet dat de aandacht zich weer op hem richt, als hij na maanden ziekteverlof terugkeert. Verlof dat hij nodig had om bij te komen van een lange periode van keihard werken aan onder meer het dossier Toeslagenaffaire. Maar ook het lijsttrekkerschap van het CDA - ondanks toezeggingen - dat toch niet naar hem ging en de aantekening 'functie elders' hakten er bij de Enschedeër hard in.

Conflict verkoopt

De aankondiging van zijn terugkeer kwam groot in het nieuws, zoals vrijwel alles wat de Enschedeër de laatste maanden doet of zegt. "Dat is deels ook de schuld van de media", zegt politicoloog Henk van der Kolk van de Universiteit Twente. "Media - en de consument ook wel - hebben belang bij conflict: dat verkoopt veel meer dan bijvoorbeeld een gedegen analyse. Vooral als de beeldvorming een 'goede' en een 'slechte' partij is. Zoals nu: Pieter Omtzigt had gelijk, de rest is de boosdoener."

En hoe kan het dat hij zo goed overkomt bij het publiek? "Omdat hij heel sterk benadrukt dat hij opkomt voor zijn kiezers. En dat is een beeld dat weinig politici neerzetten. De meesten zetten zich neer als bestuurder, maar Omtzigt profileert zich meer als een soort ombudsman. Burgers vinden het fijn om te zien dat hij voor ze opkomt."

Maar er moet uiteindelijk wel bestuurd worden door de politici in Den Haag. "En dat is een kant die hij minder profileert. In de politiek moet je beide doen, maar Omtzigt legt de nadruk heel erg op iets dat door andere politici weinig wordt gedaan."

Balans

Alle schijnwerpers op zijn persoon, dat moet toch ook zijn ego strelen, zou je denken. "Ik denk dat hij het niet erg vindt dat hij als persoon centraal staat." Maar is het politiek verstandig om je vooral als ombudsman te profileren? "150 personen zoals hij is niet goed. Maar 150 politici die zich alleen op besturen richten is ook niet goed. We hebben de afgelopen decennia gezien dat veel politici vooral op de partij zijn gericht. De balans kan beter."

Omtzigt is zeker niet de enige die zich keihard inzet voor de burgers. "We moeten niet vergeten dat ook binnen bijvoorbeeld de SP (Renske Leijten trok samen met Omtzigt op in het blootleggen van de toeslagenaffaire, red.) en bij andere partijen politici zijn die dat doen, maar die komen veel minder in de schijnwerpers. Misschien omdat ze niet in een regeringspartij zitten."

Toekomst

De vraag is of al die aandacht voor de persoon Omtzigt niet wat veel is. Van der Kolk kan dat niet beoordelen, maar: "Ik mis bijvoorbeeld wel aandacht voor de bredere discussie over hoe het verder moet met het CDA. Ik ben heel benieuwd wat er dit weekend op het congres gaat gebeuren, ook in het kader van de formatie. De VVD zegt dat het met het CDA in zee wil want links is instabiel. Maar wat gaat er nu met het CDA gebeuren is de vraag."

Wat er ook gebeurt met de partij, het zal zonder Pieter Omtzigt zijn die de deur definitief achter zich dichtgegooid heeft.