Vitens heeft geen idee wanneer Noordoost-Twente weer kraanwater kan drinken

Iedereen in de wijde omgeving van Oldenzaal heeft al sinds vorige week donderdag te maken met het vervuilde drinkwater. In eerste instantie leek het erop dat de leidingen binnen een week konden worden schoongespoeld, maar het is de vraag of dat gaat lukken. 'Er zit nu nog een heel kleine hoeveelheid bacteriën in het leidingwater. Zo'n 0,2 en dat moet nul zijn', legt Doeke Schippers uit, manager Winning en Zuivering bij waterbedrijf Vitens.

Distributiereservoir Tankenberg Hoog van Vitens bij Oldenzaal (Foto: RTV Oost / Harro Brouwer)

Bron

Volgens Schippers is het een stuk moeilijker om bacteriën uit drinkwater te filteren dan bijvoorbeeld een chemische stof. Ook is de oorzaak nu lastiger te achterhalen dan bij bijvoorbeeld een leidingbreuk, waar nu geen sprake van lijkt. 'Dat maakt het heel lastig om aan te geven wanneer mensen weer veilig kraanwater kunnen drinken', zegt Schippers. Volgens hem ligt een belangrijke bron van de besmetting op de Tankenberg bij Oldenzaal. Daar bevinden zich waterreservoirs, waar nu regelmatig monsters worden afgenomen.

Of het een dag, een week of langer gaat duren, dat valt op dit moment niet te zeggen Doeke Schippers, manager Winning en Zuivering van waterbedrijf Vitens

Schippers beseft dat het buitengewoon vervelend is dat mensen in het getroffen gebied al bijna een week water moeten koken, voordat ze het veilig kunnen drinken. 'We zijn met een heel team bezig om het probleem te lokaliseren en op te lossen.' Het waterbedrijf zegt zodra dat mogelijk is, groen licht te geven. 'Maar dat doen we pas als we geen bacteriën meer aantreffen in de watermonsters.'