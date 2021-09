Parkwonen in Enschede: oud kantoor Tubantia en drukpershal krijgen tweede leven in ambitieus nieuwbouwplan

Deze visie is woensdagmiddag door het college van B&W bekend gemaakt. Al jaren wordt er gesproken om het gebied meer structuur en uitstraling te geven. Het oud tuincentrum staat leeg, het voormalige terrein van Bas Autowas ligt sinds een grote brand in 2018 braak en het Tubantia-pand biedt slechts onderdak aan een handvol uitgeprocedeerde asielzoekers. Temidden van deze locaties, bijna onzichtbaar, ligt het Cromhoffpark inclusief vijver.

Kluswoningen in textielhallen

Als het aan het college ligt, krijgt het Cromhoffpark straks nieuw elan dankzij de omliggende autoluwe nieuwbouwwijk. ‘Parkwonen’ wordt het concept genoemd, dat zich met name richt op een doelgroep van ‘jonge stedelingen tot aan mensen die hechten aan een luxe leven’. Het plan bestaat voor driekwart uit grondgebonden woningen, variërend van ‘kluswoningen’ in de oude textielhallen tot stadswoningen en ruime parkwoningen in het groen. De nieuwbouw van appartementen zal voornamelijk in het gebied langs de Zuiderval verrijzen.’

Het oude Tubantia-kantoor (links) en de drukpershal (rechts) krijgen een nieuwe functie in bouwplan Cromhoff. (Foto: Gemeente Enschede)

'Hoge opleiding met stijgend salaris'

In de eerste fase worden tussen 325 en 350 woningen ontwikkeld. Ongeveer twintig procent daarvan wordt gerekend tot de sociale prijsklasse, 30 tot 35 procent in de middeldure sector en 45 tot 55 procent in de vrije sector. ‘Het middeldure segment richt zich op jongeren die na hun studie, alleen of met partner, de volgende stap willen maken’, omschrijft het college de plannen. ‘De combinatie van hoge opleiding met een stijgend salaris maakt dat ze meer willen dan het kleine kamertje, zonder de geneugten van de stad te willen opgeven.

Cultureel erfgoed blijft behouden

Opvallend is dat het cultureel erfgoed in het gebied een nieuwe bestemming krijgt. Het gaat hierbij om de oude textielhallen van Jannink, de drukpershal en het voormalige kantoor van Tubantia. In deze panden is ruimte voor woningen, maar ook voor een deel van de in totaal 10.000 vierkante meter aan nieuwe voorzieningen ten behoeve van economie en cultuur.

Het oude Tubantiakantoor wordt uitgebreid met een ‘skybox’, maar wordt niet het hoogste punt van Cromhoff. Een van de onderdelen van het bouwplan, het Houten Eiland (locatie oude tuincentrum), krijgt een woontoren met een hoogte van zestig meter.

Een impressie van het nieuwbouwproject Cromhoff, dat wordt omsloten door de Zuiderval, Getfertsingel, Burgemeester van Veenlaan en Wethouder Beversstraat. (Foto: Gemeente Enschede)

De nieuwbouwideeën zijn vastgelegd in een zogeheten ontwikkelvisie. Als de gemeenteraad met deze visie instemt, kunnen verschillende onderdelen Cromhoff in concrete plannen worden gegoten. Dan pas is het ook duidelijk welke financiële consequenties het nieuwbouwproject zal hebben. Ook zal er in die fasen meer duidelijkheid komen over de eventuele herontwikkeling op de locaties van de portiekflats van Domijn aan de Wethouder Beversstraat of het woonzorgcentrum De Bleekhof van Livio.