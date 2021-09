Huis Vermeer heeft mooiste terras van Overijssel

Of eigenaar Timon Bril trots was op de uitverkiezing: "Ja hier hebben wij zeker even op geproost afgelopen maandag." De 27-jarige eigenaar van het hotel is maar al te trots op deze uitverkiezing. Zeker na een zwaar coronajaar: "Afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van flink wat personeel. Maar dan toch deze prijs in de wacht slepen, is wel echt fantastisch."

Tot tweemaal toe kreeg Huis Vermeer bezoek van een mystery guest, die volgens Timon Bril overal naar keek: "Volgens het juryrapport is echt overal opgelet. Van begroeting tot aan het moment dat de gast de deur uit liep."

Een aantal bomen op het Grote Kerkhof zullen gekapt gaan worden (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Renovatie Grote Kerkhof

Komend jaar krijgt het Grote Kerkhof in Deventer een volledige make-over. Het plein krijgt een nieuw aanblik en moet uitnodigend zijn voor zowel de toeristen als Deventenaren. Iets wat volgens Timon Bril momenteel ontbreekt: "De binnentuin van Huis Vermeer is echt een verborgen parel. Het Grote Kerkhof is echt een doorloop route naar bijvoorbeeld De Brink of café St. Maxime. Met de renovatie van dit plein hopen wij de mensen meer hier te kunnen houden."

Met de renovatie van het plein, worden ook de bomen aangepakt. Meerdere bomen op het Grote Kerkhof zullen worden gekapt om plaats te maken voor nieuwe bomen. Volgens Timon Bril een logische keuze: "Wij hebben momenteel behoorlijk last van die bomen. Er zitten dezelfde luizen in deze bomen als in de bomen op De Worp. Een half jaar geleden heb ik nieuwe parasols gekocht. Nou, inmiddels zijn ze zwart van de luizen. Dus ik ben hier ontzettend blij mee."

Lees ook: Meerdere zwaargewonden op fietspad door gladheid, traumaheli opgeroepen

Schandalig

"Een regelrechte schande." Zo noemt Bert Kleine Schaars dit besluit van de gemeente Deventer. De fractievoorzitter van Deventer Belang snapt niks van het besluit om gezonde bomen te gaan kappen voor nieuwe bomen: "De gemeente heeft onlangs een motie aangenomen om 100.000 bomen te gaan planten en gaat vervolgens gezonde bomen kappen? Dat geloof je toch niet?"

Ook voor de reactie van de horeca uitbater heeft Bert Kleine Schaars geen begrip: "Wat zou hij dan willen? Geen schaduw of verkoeling op zijn terras? Als de bomen dood waren geweest, was het natuurlijk een ander verhaal. Maar dit gaat tegen het bomenbeleid in." Kleine Schaars geeft aan binnenkort deze kwestie op tafel te gaan leggen in de gemeenteraad, in de hoop de bomen te kunnen behouden.

Lees ook: 100.000 bomen in Deventer