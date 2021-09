Honderden internationale studenten beginnen studie zonder kamer: tekort in Enschede nog nooit zó groot

Tussen de 400 en 500 internationale studenten in Enschede hebben nog altijd geen woonplek, terwijl het studiejaar al is begonnen. Nooit eerder kampte de stad met zo'n groot tekort aan woonruimte voor studenten. Dat zegt Anne Graef, beleidsadviseur van de gemeente Enschede tegen het ANP.

De gemeente werkt aan noodopvang, maar die is volgens Graef pas in oktober klaar. Waar de studenten tot die tijd verblijven, is onbekend voor zowel de gemeente als de woningcoöperaties en de onderwijsinstellingen. "We vermoeden dat ze bijvoorbeeld bij bekenden verblijven, maar we hebben er weinig zicht op", aldus Graef.

De grote stroom aan internationale studenten kwam dit jaar onverwacht voor de gemeente. "Het is altijd afwachten hoeveel van de studenten die zich vooraf bij een opleiding hebben aangemeld ook daadwerkelijk aan een studie beginnen." Dit jaar komt daarnaast ook een deel van de studenten die vorig jaar vanwege de coronacrisis nog thuis bleven wonen alsnog naar de stad.

Deel bij particulieren

Volgens een woordvoerder van de Universiteit Twente zijn er inmiddels tientallen studenten aan tijdelijk onderdak geholpen bij particulieren, maar is van het grootste deel inderdaad onbekend waar ze precies zijn. Hij denkt dat sommige studenten mogelijk nog niet naar Enschede zijn afgereisd. Het aantal afmeldingen van studenten is volgens de woordvoerder gering.

Bij de internationale studenten gaat het dus om 400 a 500 woningzoekenden in Enschede. Hoeveel Nederlandse studenten geen woning kunnen vinden in de stad is onduidelijk.