Raad van State geeft groen licht voor drie zonnevelden in Enschede: 'draagvlak is geen harde voorwaarde'

In principe staat niets de komst van drie zonnevelden in het zuidelijke buitengebied van Enschede nog in de weg. Buurtbewoners gingen in hoger beroep tegen de vergunning voor in totaal twaalf hectare aan zonnepanelen. De Raad van State vindt echter niet dat het woon- en leefklimaat in de directe omgeving onaanvaardbaar wordt aangetast.

Het zonneproject van coöperatie Enschede Energie kent een lange geschiedenis. Al in augustus 2018 is de vergunning voor de zonnevelden aan de Allemansveldweg (5,5 ha), Holterhofweg (4,5 ha) en de Kromhofsweg (2 ha) aangevraagd. Buurtbewoners zamelden honderden handtekeningen in, maar ruim een jaar later gaf de gemeenteraad toch toestemming voor de zonneparken.

Draagvlak is geen voorwaarde

De rechtbank in Overijssel oordeelde eerder al dat de bezwaren van drie omwonenden ongegrond zijn. De toekomstige buren van het zonnepark deden onder meer een beroep op een uitgangspunt van de gemeenteraad in 2017, dat de gemeente Enschede bij voldoende draagvlak duurzame energieprojecten faciliteert.

Er is volgens de Raad van State geen aanleiding om de uitspraak van de rechter terug te draaien. Uit het uitgangspunt van de gemeenteraad kan niet omgekeerd worden geredeneerd dat indien er geen draagvlak is, er ook geen toestemming wordt verleend aan een zonnepark of windmolen.

Wachten op aansluiting

Voor Enschede Energie is de uitspraak een 'enorme opsteker'. De drie zonnevelden gaan er dan ook komen, zegt voorzitter Jeroen Jansen, al is het nog niet duidelijk hoe snel. Over twee zonnevelden zullen eerst nadere afspraken moeten worden gemaakt met Enexis, in verband met de aansluiting op het toch al krappe elektriciteitsnet. 'Het kleinste veld (Kromhofsweg) kan vrij snel worden ontwikkeld', aldus Jansen. Inwoners kunnen bij de projecten van Enschede Energie meedelen in de opbrengsten.