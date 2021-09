Supporter Go Ahead Eagles die kaartjes voor IJsselderby te koop aanbiedt loopt risico op stadionverbod

Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop (Foto: Orange Pictures )

Supporters van Go Ahead Eagles die kaartjes voor de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle online verkopen, worden hard aangepakt door de Deventer club. Dat zegt directeur Jan Willem van Dop. Een supporter van Go Ahead biedt kaartjes te koop aan. "Deze meneer is de Sjaak", zegt Van Dop. "We proberen er als club alles aan te doen om dit te tegen te gaan en dat zullen we ook blijven doen."

Van Dop ziet het op meer vlakken in de voetballerij gebeuren, bijvoorbeeld met limited shirts. Maar ook met toegangskaarten gebeurt het dus. "Nogmaals, wij gaan er alles aan doen om te achterhalen wie dit doet. Wie dit gedaan, komt in het vervolg misschien niet eens meer De Adelaarshorst in."

Snel uitverkocht

De kaarten voor de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, waren heel snel uitverkocht. De belangstelling voor de wedstrijd van volgende week zondag tussen de aartsrivalen is groot. Maar omdat de stadions nog steeds maar voor twee-derde gevuld mogen zijn, moeten ook seizoenkaarthouders hun best doen om aan een kaartje te komen.

"De seizoenkaarthouders moeten zich aanmelden in het systeem", legt Van Dop uit. "En op enig moment ga je natuurlijk de verkoop in en binnen anderhalf uur waren alle kaarten die beschikbaar waren weg."

Jaren niet meer gespeeld

Er zijn ook kaarten voor de aanhangers van PEC Zwolle. Het duel wordt gezien als een hoog-risico-wedstrijd "Dat heeft te maken met de inschaling van de gemeente, politie en club. Daarbij hebben vooral gemeente en politie het laatste woord", legt Van Dop uit. "Deze wedstrijd is een paar jaar geleden voor het laatst gespeeld en men heeft toch wel het gevoel dat het een hoog-risico-wedstrijd is."

We kunnen helaas de tap pas open doen na de wedstrijd Jan Willem van Dop, directeur Go Ahead Eagles

Daarbij wordt gekeken naar de onderlinge verhoudingen van de supporters tot aan de wedstrijd. "Wij hebben het al in een vroegtijdig stadium over deze wedstrijd gehad, ruimschoots voor wat er twee weken geleden heeft plaatsgevonden", zegt Van Dop verwijzend naar een incident waarbij supporters van PEC Zwolle per bus naar Deventer kwamen om de confrontatie te zoeken.

Ruim voor dat incident werd al bepaald dat het duel tussen de twee clubs een hoog-risico-wedstrijd is. Betekent voor de supporters dat er geen bier verkrijgbaar zal zijn in het stadion voor en tijdens de wedstrijd. "We kunnen helaas de tap pas open doen na de wedstrijd."