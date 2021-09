Vandaag woonprotest, Linde-Kee (32) snapt het, zij woont noodgedwongen nog thuis

Tienduizenden mensen gaan vanmiddag in Amsterdam de straat op voor het woonprotest, uit groeiende ontevredenheid over het woningtekort en de vastgelopen woningmarkt in Nederland. Volgens cijfers van CBS zijn jongeren daar vaak slachtoffer van, die blijven langer thuis wonen. Ook Linde-Kee (32) uit Enschede woont noodgedwongen al bijna een jaar bij haar vader. Gezellig, maar niet ideaal.

Linde-Kee woonde tot voor kort in Amsterdam, waar ze van de ene tijdelijke woning naar de andere verhuisde. "Nergens kon ik lang blijven, dat was een van de redenen dat ik weer terug wilde naar Enschede. Ik dacht echt dat het hier makkelijker was." Linde-Kee werkt als docent Maatschappijleer en al snel vindt een baan bij het Bonhoeffer College.

Zoektocht

Hoe succesvol haar banenjacht ook is, dat geldt niet voor haar huizenjacht. Al sinds november zoekt ze een huis, met een tuin voor haar hond Lilly. Dat ook in Enschede de huizenprijzen flink gestegen zijn en er overboden wordt helpt haar niet. "Ik heb niet veel eigen geld, dat maakt kopen nu helemaal onmogelijk." Ook een huurwoning blijkt lastig, het aanbod is beperkt en de loting onvoorspelbaar.

In veel regio’s zijn woningtekorten. Uit cijfers blijkt dat het gemiddelde woningtekort in Nederland op 3,5 procent van de bestaande woningvoorraad ligt, in Overijssel is het tekort 2,3 procent. Vooral jongeren hebben last van het woningtekort, gemiddeld gezien blijven ze langer bij hun ouders wonen.

Eigen spullen

En dat is niet altijd ideaal, erkent Linde-Kee. "Ik ben er heel blij mee, maar mis nu al bijna een jaar mijn eigen spullen. Dit is niet wat ik had verwacht, op mijn 32-ste opnieuw in mijn ouderlijk huis wonen." Toch is ze blij met het een dak boven haar hoofd, want ze ziet ook in dat haar situatie nog veel slechter kan. "Als je in een noodsituatie zit, dan is het wel belangrijk dat je een goede plek kan vinden."



Vanuit Overijssel zijn er vandaag honderden demonstranten naar het woonprotest, ook PvdA-fractievoorzitter Yara Hummels uit Enschede. Zij ziet ook dat de wooncrisis niet alleen een randstedelijk probleem is:"Ook in Enschede is volkshuisvesting is veranderd in één groot verdienmodel. Het is net een stoelendans geworden. Ben je er eenmaal uit gevallen, dan kom je er niet meer tussen. De uitwassen van de randstad hebben de trein genomen naar Enschede, met €25.000 euro overboden worden is eerder regel dan uitzondering. Dat is echt dramatisch.”