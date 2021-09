Oud-cardioloog Saïd blijft buitenlandse ziekenhuizen steunen: "Reacties zijn geweldig"

Ziekenhuisbedden, rolstoelen en werkkleding. Het zijn enkele voorbeelden van spullen die vanochtend vanuit de ZGT-opslagruimte in Hengelo een vrachtwagen ingeladen werden. "Het is echt hard nodig om deze spullen naar Moldavië te sturen", zegt de altijd enthousiaste Saïd. "Moldavië is één van de armste landen van Europa. Je staat er in Nederland niet snel bij stil, maar zij kunnen de hulp echt heel goed gebruiken."

Beschimmelde matrassen

Saïd, die zelf niet schuw is voor wat sjouwwerk, is de hele ochtend alweer druk in de weer om alles te organiseren. Niet alleen vanuit de ZGT-opslagruimte, maar ook vanuit een tweede locatie worden spullen ingeladen. "We doneren niet alleen ziekenhuisspullen, maar ook tafels en banken van bijvoorbeeld scholen."

De situatie in Moldavische ziekenhuizen is erbarmelijk. Verrotte en beschimmelde matrassen, defecte waterleidingen, oude en verroeste apparatuur, je komt het er allemaal tegen. Dankzij het project dat Saïd in Egypte heeft lopen, kwam hij via via in contact met iemand uit Moldavië. "Zo konden we daar ook een project opstarten. Het sturen van de spullen is één, maar het goed verdelen en het opleiden van de mensen daar is ook belangrijk."

Vanuit het opslagcentrum in Hengelo worden de spullen vervoerd naar Moldavië (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Eerlijk verdelen

Zo vertrekt er een team vrijwilligers in oktober naar Moldavië. "We starten met het geven van reanimatiecursussen. Daarnaast is het ook belangrijk dat het personeel daar uitgelegd wordt hoe de apparatuur werkt die we sturen. Anders hebben ze er natuurlijk niets aan. In het voorjaar gaat er een operatieteam naar Moldavië om te opereren en artsen op te leiden."

De vrachtwagens vol spullen komt over ongeveer drie dagen aan. Het is belangrijk dat alles dan goed en eerlijk verdeeld wordt. Vioriva Hagagg is daar verantwoordelijk voor. Ze is geboren in Moldavië, kwam voor haar studie in 2004 naar Nederland en woont hier nog steeds. "Ik spreek de taal en kan dus goed het contact met hen onderhouden", zegt ze, terwijl ze in het Moldavisch de vrachtwagenchauffeur nog aanwijzingen geeft. "Toen ik een tijdje in Nederland woonde wilde ik graag iets goeds doen voor mijn moederland. Via Salah Saïd konden we dit project opzetten."

Mocht je thuis spullen hebben die Moldavië, Tanzania of een van de andere locaties goed als bestemming kunnen hebben, kan je contact opnemen met Salah Saïd via verslaggever Teun van der Velden. Door bovenin dit artikel op zijn naam te klikken is het mogelijk een bericht te sturen.

Groep vrijwilligers

Het inpakken van de vrachtwagens wordt gedaan door een vaste groep vrijwilligers van Saïd, die ook regelmatig op werkbezoek gaan in de projectlanden. "De meeste vrijwilligers zijn mensen met een medische achtergrond", legt vrijwilliger Arnold Krakers uit. Zelf werkte hij op de technische afdeling van ZGT. "Maar via hen worden ook andere mensen enthousiast gemaakt. We kunnen alle hulp goed gebruiken, want er is flink wat werk te verzetten met het inpakken van de vrachtwagens."

Niet alleen het project in Moldavië heeft nu de aandacht, ook de projecten in onder andere Egypte en Tanzania lopen gewoon door. "Een tijdje terug is er weer een container naar Tanzania verscheept. Daar zat onder andere een laptop in met spraakbediening, speciaal voor iemand die blind is. We hadden de software op die laptop geïnstalleerd, maar in de haven van Dar Es Salaam (Tanzania, red.) is waarschijnlijk de harde schijf gestolen. Dus toen moesten we een nieuwe laptop sturen. Uiteindelijk maken we daar iemand heel blij mee, die de hulp goed kan gebruiken", stelt Krakers.

Vertraging

De hulp door het geven van trainingen en het sturen van spullen wordt erg gewaardeerd, merkt Saïd. "De reacties die we krijgen als er weer een container aangekomen is, of een groep vrijwilligers op bezoek komt, is geweldig. We krijgen ook regelmatig foto's en video's opgestuurd vanuit de landen waarin ze laten zien dat ze de spullen goed kunnen gebruiken."

De projecten in de landen lopen wel vertraging op door het coronavirus. "We hadden afgelopen jaar al met een werkgroep naar Tanzania gewild, maar dat liet de situatie daar niet toe. Ook dit najaar komt nog te vroeg. Hopelijk kunnen we in het voorjaar die kant op", sluit Saïd optimistisch af.

RTV Oost volgt het project 'Hart voor Tanzania' van Salah Saïd sinds 2019. Hart voor Tanzania is een project waarbij een groep Overijsselse vrijwilligers een hart- en vaatkliniek bouwt in Moshi, aan de voet van de Kilimanjaro. Naast fysieke hulp ter plekke, worden er ook meerdere containers met ziekenhuisapparatuur, schoolspullen en zelfs een ambulance naar Tanzania gestuurd.