Met vogelgriepseizoen voor de deur willen pluimveehouders Heeten meer controle bij hobbyhouders

Onder de 250 vogels zijn er eigenlijk geen regels omtrent het houden van pluimvee, niet zoals in de beroepsmatige sector. Dat is volgens de boeren wel beter en je kunt veel ellende voorkomen. Door de vogels net als in de professionele pluimveehouderij elk kwartaal te screenen op ziektes of afwijkingen kan je eerder ingrijpen bij ziektes. Ook het afvoeren van mest is een belangrijk punt van aandacht bij grotere hobbyboeren vinden de professionele pluimveehouders.

Financiële schade

Harrie Kievitsbosch en Peter Nijenkamp zijn professionele pluimveehouders. Door de uitbraak in Heeten hebben zij en andere collega-pluimveehouders in het getroffen gebied forse financiële schade. Bij het ene bedrijf gaat het om duizenden euro's, maar Nijenkamp mist een omzet van 200.000 euro omdat hij vanwege het vervoersverbod niet op tijd kon beginnen met het opfokken van nieuwe vleeskuikens.

Nijenkamp kan pas weer beginnen in november met zijn kuikens, omdat er een strakke cyclus zit in het schema van de slachterij en supermarkten waaraan hij zijn kuikens levert. "Ik hoop maar dat er niet nog iets tussenkomt, dan is de schade niet te overzien, wij werken ook met kleine marges. Tel alles maar bij elkaar, dan is het lijden in last. En dan moet het vogelgriep seizoen nog beginnen. Dat begint meestal later als de wilde watervogels gaan trekken."

Kievitsbosch en Nijenkamp willen niet met een beschuldigende vinger wijzen naar hun collega hobbyboer, maar in Heeten werden 1400 vogels gehouden. "Dat is geen hobby meer, dat is gewoon te groot. Wij weten dat hij het niet met opzet heeft gedaan, maar het heeft wel grote gevolgen." Daarom hopen de boeren er samen met de hobbypluimveesector samen uit te komen om tot betere controles te komen.

Vogelgriepseizoen

De pluimveehouders zijn ook beetje angstig over de vroege uitbraak van vogelgriep.

Wij vinden dat hobbyboeren ook goede afscherming van hun uitloop voor hun vogels moeten regelen. Pluimveehouders Kievitsbosch en Nijenkamp

"Normaal komt dit wat later in het jaar voor, nu is het zomer met hoge temperaturen en de vogeltrek moet nog komen, dus dit maakt ons wel angstig. Onlangs in België, ook bij een hobbyboer, brak er vogelgriep uit. Wat staat ons nog te wachten. Wij vinden dat hobbyboeren ook goede afscherming van hun uitloop voor hun vogels moeten regelen, dat kan best simpel met een dekzeil van de bouwmarkt. Zo voorkom je veel problemen. Garanties krijg je niet, maar in combinatie met screening hopen wij op beter controle op ziektes."

Binnen houden

Harrie Kievitsbosch wil zelfs nog wel verder gaan, als mogelijke oplossing. "Nog beter is denk ik dat iedereen, wij en hobbyboeren, het pluimvee van november tot en met februari binnen houden, dat denk ik, zo scherm je denk ik een heel stuk af en als dat kan zou dat in mijn ogen een oplossing kunnen zijn."

De vragen over meer kennis en eventueel verplichte screening voor hobbyboeren zijn woensdag aan demissionair minister Carola Schouten van Landbouw gestuurd, zowel de BBB als de VVD laten weten actief naar een oplossing te willen zoeken voor de pluimveesector.