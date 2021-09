FC Twente Vrouwen klaar voor CL-kraker: "Dat maakt het heel speciaal"

De opdracht voor FC Twente Vrouwen om de groepsfase van de Champions League te bereiken is even simpel als lastig: donderdagavond winnen van Benfica. De ervaren speelsters Renate Jansen en Kika van Es hebben echter het volste vertrouwen in een goede afloop.

"Het veld ligt er prima bij en het weer is net zoals in Nederland. Dus daar hebben we goed aan kunnen wennen. Daar kan het niet aan liggen", steekt Jansen van wal. FC Twente speelde vorige week met 1-1 gelijk tegen Benfica en dus valt de beslissing morgen in Portugal.

Goede generale

Afgelopen weekend speelden de Enschedeërs ook al een kraker. Zondag werd titelconcurrent Ajax met 1-0 verslagen. "De wedstrijd tegen Ajax was een goede generale. Natuurlijk is het pittig, want je moet alweer snel vliegen en speelt morgen tegen Benfica. Maar we moeten er gewoon staan. Het is een belangrijke wedstrijd", aldus Jansen.

Extra centen

Naast het sportieve belang, kan FC Twente ook op financieel vlak een goede slag slaan. "Als we wat extra centen kunnen binnenhalen is dat alleen maar mooi meegenomen. Maar daar ben ik eerlijk gezegd niet echt mee bezig. Daarvoor zitten we niet op voetbal. We willen gewoon de groepsfase bereiken, dat is veel belangrijker voor ons", stelt Van Es.

Live bij RTV Oost

De wedstrijd is morgen om 20.00 uur te zien op TV Oost en het YouTube-account van RTV Oost. Van Es hoopt op een kijkcijferrecord. "Ik denk dat het een heel spannende wedstrijd wordt, met een hoog niveau vrouwenvoetbal. Er moet een winnaar komen, dus alleen dat maakt het al heel speciaal", besluit ze.