Toppunt van motivatie: man gaat onder invloed van drugs naar z'n taakstraf

De één noemt het een taakstraf, de ander een leerstraf. Feit is dat de man die vanochtend naar zijn prikdienst in Zwolle ging, weinig van z'n fouten had geleerd. Hij had van tevoren een joint gerookt en was vrolijk achter het stuur gestapt. Alles ging goed, tot de politie opdook.

De man krijgt een staafje in z'n mond, die vervolgens in de drugschecker gaat. Al snel verschijnt een rood streepje bij de 'c'. Cannabis, weet de agent. Meneer mag meekomen naar het bureau voor een bloedtest.

Even bellen

Pijnlijk, vooral omdat de man onderweg is naar zijn taakstraf. Hij vraagt of hij snel mag bellen, om te zeggen dat hij later is. Dat mag. De agent kan z'n nieuwsgierigheid niet bedwingen en besluit het gewoon te vragen; "Waarvoor is uw taakstraf opgelegd?"

"Rijden onder invloed van drugs", bekent de man, die beseft dat zijn tripjes heel anders eindigen dan hij vooraf hoopte.