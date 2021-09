Paralymisch kampioen Jennette Jansen eerste ereburger van Twenterand

Loeiende sirenes, een orkest bij de ingang van het gemeentehuis en binnen al haar vrienden en familie. Paralymisch kampioene Jennette Jansen uit Westerhaar, die goud en brons won bij het handbiken, is in het bijzijn van al haar dierbaren gehuldigd in het gemeentehuis van Twenterand. Als grote verrassing werd ze uitgeroepen tot eerste ereburger van Twenterand.

"Ja geweldig natuurlijk", laat Jansen nog lichtelijk beduusd weten. Haar bronzen en gouden medaille hangen fonkelend om haar nek. Speciaal voor de huldiging werd ze door de brandweer thuis opgehaald en naar het gemeentehuis gebracht, waar een orkest haar op stond te wachten. Onder luid applaus van vrienden en familie nam ze vervolgens plaats in de foyer. "Ik wist wel dat ik iets kon verwachten, maar dit had ik nooit bedacht."

Klein, maar sfeervol. Dat was de huldiging van Jennette Jansen in het gemeentehuis van Twenterand. Lovende woorden van de burgemeester en de wethouder over de prestaties toverden regelmatig een glimlach op het gezicht van de topsportster. "Als gemeente kan je niks anders zijn dan trots op je prestaties", vindt burgemeester Hans Broekhuizen. "En niet alleen op dat, maar vooral op het voorbeeld dat je voor andere mensen bent."

Andere Spelen

De Spelen in Tokio waren niet te vergelijken met voorgaande Spelen. "Het gemis van familie en het publiek was enorm", vindt Jansen. Niet alleen de winst van de medailles had ze graag met naasten gevierd, ook de momenten rond de wedstrijden had ze graag mensen om haar heen gehad. "Je beleeft het toernooi ineens heel anders", vindt ze.

Bert Seijen, de man van Jennette kan dat alleen maar beamen. "Je krijgt ergens veel beter de wedstrijd mee, maar je baalt dat je het niet met haar kan delen op dat moment." Met een trotse blik kijkt hij af en toe naar zijn vrouw als de burgemeester en de wethouder aan het speechen zijn. "De waardering de ze krijgt vanuit de gemeente is geweldig. Het is niet alleen een topsportster, ze is ook echt een voorbeeld."

Aandacht voor de sport

"Ik ben een gigantisch trotse kleine zus op dit moment", vertelt Marijke Huijberts lachend. Via de livestreams heeft ze gekeken naar de wedstrijden van haar zus. "Als je haar dan ziet winnen is dat geweldig." De lovende woorden die Jennette te horen heeft gekregen zijn volgens haar zus niet meer dan terecht. "Jennette is een voorbeeld. Als je met drie verschillende disciplines medailles kan pakken op de Spelen zegt dat iets over je doorzettingsvermogen."

Wat haar betreft zou er meer aandacht mogen komen voor de Paralymische Spelen. "De 'normale' spelen zijn overal te volgen op TV en voor de Paralymische Spelen is alleen een livestream. Dat is toch wat krom."

De familie heeft niet met elkaar de wedstrijden gekeken, maar communiceerden via groepsapps. "Door het tijdsverschil waren de races natuurlijk ‘s nachts. Maar ik heb alles gezien", vertelt Jennettes vader Egbert. "Trotser dan dit kan ik niet worden denk ik."

Ik ben blij dat ik het heb geflikt. Jennette Jansen

Jansen is geen onbekende op de Paralymische Spelen: Tokio was al weer nummer 7 voor de topsportster. In totaal won ze 10 medailles, waarvan vier gouden. Dit deed ze op verschillende disciplines: Atletiek, rolstoelbasketbal en handbiken.

Een paar jaar geleden switchte ze naar het handbiken; een gouden zet. Drie jaar op rij werd ze wereldkampioen, dus de verwachtingen voor Tokio waren hooggespannen. Deze heeft ze, met een bronzen en een gouden medaille, ruimschoots waargemaakt. "Die spanning neem je mee naar een toernooi natuurlijk. En ik ben blij dat ik het geflikt heb."