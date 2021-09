'Stoere' Zwollenaar die claxonneert tijdens inhaalactie wacht zure verrassing

'T is een smalle weg, de Tolhuisweg. Dat maakt inhalen niet makkelijk. Onmogelijk zelfs, concludeert de man na een mislukte poging. Gelukkig wordt de weg al breder. Hij schakelt terug, kiest positie en trapt het gaspedaal in.

Toeteren!

Dit keer is het wél raak; de Zwollenaar schiet langs de andere weggebruiker. En wat doe je dan? Claxonneren! Het was immers een hele onderneming om iemand op zo'n smalle weg te passeren. En nu het is gelukt, is een toeter op z'n plaats.

Het nadeel van veel te hard rijden is dat je zo snel andere weggebruikers tegenkomt. Want kijk, daar is de volgende automobilist al. De Zwollenaar ziet in de verte een bocht waar nét een vrachtwagen uit komt. Een mooie gelegenheid om in te halen, denkt de man. Binnen no time scheurt hij langs de tweede auto. In z'n ooghoeken ziet hij andere bestuurders uitwijken.

Nee toch...

Al ben je Max Verstappen, voor sommige obstakels moet je wel stoppen. Spoorbomen bijvoorbeeld. Terwijl de Zwollenaar naar de knipperende lampjes van de overweg kijkt, is daar die ene auto van het begin weer. Verrek, er komt iemand uit de auto. Iemand in een blauw-geel uniform. Nee toch...

Ja dus. Politie. De Zwollenaar doet zijn raampje open. Of hij het stopteken had gezien? Nee, niet gezien. Wat hij wél ziet, is dat de agent naar het wietzakje in z'n auto staart. O, shit.

En zo eindigt het ritje in mineur; zonder rijbewijs, in een politieauto, maar mét de smaak van een wattenstafje in de mond en een dikke bekeuring aan de broek.