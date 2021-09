Politie speurt in Enschedese vijver naar wapen moordzaak Daan Mellée

Die getuige heeft verteld dat er kort na de moord op Daan Mellée twee personen bij de vijver zijn gezien, die zich verdacht gedroegen. Ze zouden iets in het water hebben gegooid. In de vijver is al eens eerder gezocht, nadat een magneetvisser een wapen had gevonden. Dat bleek toen niet het wapen waarmee Mellée is omgebracht.

Na de nieuwe tip wordt met meerdere boten van LTOZ en speciale apparatuur bekeken of het moordwapen toch in die vijver ligt. De familie van Daan is content met de actie, "alle aandacht voor de zaak is welkom. Dit móet opgelost worden."

Verdachten

Melléé werd in de zomer van 2018 doodgeschoten in het huis dat hij bewoonde aan Het Oosterveld in Enschede. Hij woonde er samen met zijn vriendin, die verdachte is in de moordzaak. Naast haar is er nog een verdachte, die samen met de vriendin op de ochtend van de fatale dag in het huis is geweest. Naast deze twee hoofdverdachten zijn er nog meerdere 'persons of interest', zoals de politie ze noemt.

Zoekactie in vijver Wesselerbrink Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Op de avond voor de moord had Daan voor de zoveelste keer ruzie met zijn vriendin. De twee konden volgens omstanders niet mét en niet zónder elkaar. De ruzie ging deze keer hoogstwaarschijnlijk over drugs. Daan was net afgekickt, maar zijn vriendin wilde een nieuwe voorraad drugs halen. Daarover werd hij zo nijdig, zeggen getuigen, dat hij haar een tand uit de mond heeft geslagen. De ruzie vond plaats in het centrum van de stad. De vriendin heeft volgens omstanders geroepen dat zij hem "dood ging maken."

'Daan gaat eraan'

Die bedreiging heeft ze volgens verschillende getuigen die nacht meermalen geuit. Via de telefoon heeft ze vrienden gevraagd haar te komen halen en naar huis te brengen. "Daan gaat er aan", heeft ze gezegd. In de vroege ochtend is ook Daan thuisgekomen. Direct ontstond er volgens omwonenden ruzie.

Daan heeft die ochtend nog een nood-sms gestuurd aan een maat van hem en heeft tevergeefs geprobeerd zijn vader te bellen. Bij de politie zegt de vriendin dat zij en haar kameraad Daan levend in huis hebben achtergelaten.

'Wie kan dat?!'

Mellée wordt pas een dag later gevonden, door een kennis van de vriendin. Hij lag op de bovenverdieping en was doodgeschoten. Familie en vrienden vragen zich sindsdien af waarom Daan dood moest en wie dat op zijn geweten heeft. Daan's moeder: "Er is dus iemand geweest die hem in de ogen heeft gekeken, of niet, en hem heeft doodgeschoten. Wie kan dat?!"

Om getuigen over de streep te trekken, is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.