Antoniuskerk in Enter stelt vrijwilligers centraal: "Wij zijn de basis"

De geloofsgemeenschap rond de Antoniuskerk in Enter maakt deel uit van de Marcellinusparochie, waar ook Wierden, Rijssen, Geerdijk, Bornerbroek, Hellendoorn en Nijverdal onder vallen.

De grote parochie heeft twee pastoraal medewerkster, een diaken en een pastoor, Ronald Cornelissen. De laatste is ook nog eens verantwoordelijk voor de Lebuinusparochie rond Deventer en de parochie Heilig Kruis voor Raalte en omstreken.

"Het pastoresteam kan niet alles doen", zegt Braamhaar. En dat hoeft ook niet, want in Enter zijn voldoende vrijwilligers en koren beschikbaar om vieringen te begeleiden.

Uitvaarten en avondwakes worden volledig gedaan door vrijwilligers. "Soms zitten er wel duizend mensen in de kerk", zegt Herma Kamphuis. Zelf doet ze ook uitvaarten, en maakt ze deel uit van de locatieraad.

Jeugd actief benaderen

Naast Braamhaar en Kamphuis maken Bennie Schreijer en Martin Stijnenbosch deel uit van de initiatiefgroep. Met zijn vieren gaan ze een vrijwilligersberaad vormen dat zicht houdt op wat er allemaal leeft en gebeurt in de plaatselijke kerk.

Door het vrijwilligerswerk weer nieuw leven in te blazen en de jeugd actief te benaderen, hopen ze te voorkomen dat het voortbestaan van hun kerk in gevaar komt. Want, zo zegt de initiatiefgroep, het gaat niet om de pastores, dat zijn voorbijgangers, maar het gaat om de parochianen. Die vormen de basis van de geloofsgemeenschap.

Het vrijwilligersberaad presenteert de plannen (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Stijnenbosch: "Het kan niet zo zijn dat de protestantse kerken in Enter straks nog open zijn, en dat de rooms-katholieke kerk dicht moet. Dat laten we niet gebeuren."

Het pastoresteam vroeg in het voorjaar de geloofsgemeenschap hoe het de toekomst van de kerk voor zich zag. Die handschoen werd opgepakt door vier betrokken parochianen die een discussiestuk samenstelden dat deze week werd gepresenteerd aan de parochianen.

Agapèviering

Kern: een keer in de maand een eucharistieviering, de overige vieringen worden door de geloofsgemeenschap zelf ingevuld. Deze 'andersoortige vieringen' kan een oogstviering zijn maar ook een Taizéviering, een Mariaviering, of een Agapèviering.

Het moet uit de geloofsgemeenschap zelf komen Paus Franciscus

Juist met het organiseren van een oogstviering, met een maaltijd daar aan gekoppeld, zijn in het verleden problemen ontstaan met het pastoresteam. Het is een gevoelig punt. "Maar we moeten het verleden achter ons laten en kijken naar de toekomst", zegt Gerard Bramhaar. Hij haalt de woorden van Paus Franciscus aan: "We willen een kerk die open is voor iedereen, waar mensen welkom zijn maar het moet uit de geloofsgemeenschap zelf komen."

