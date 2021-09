Zes jaar nadat de 18-jarige Sandra uit Enschede werd gewurgd loopt de dader weer buiten rond

De Enschedese jonge vrouw werd zes jaar geleden gewurgd en gedumpt op een bosperceel in de buurt van recreatieplas Het Rutbeek. De dader was plaatsgenoot Thijs van Z. De twee hadden een geheime relatie, die hij naar eigen zeggen wilde beëindigen, maar zij niet. Toen daarover onenigheid ontstond, wurgde de geheime minnaar haar. Later bleek dat hij ook foto's van haar ontzielde lichaam had gemaakt.

Jeugdstraf

Thijs Z. werd veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht, ondanks dat hij meerderjarig was. Volgens deskundigen functioneerde hij op het niveau van een 14-jarige. Bovendien werd hij verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Thijs werd veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De familie van het slachtoffer reageerde woedend op het vonnis.

Een klein jaar geleden werd hij overgeplaatst naar een andere inrichting, omdat hij een relatie was aangegaan met een vriendin van slachtoffer Sandra. In de nieuwe kliniek ging het mis. Zo was Van Z. betrokken bij meerdere geweldsincidenten. Zijn jeugd-tbs werd verlengd.

Wonen buiten kliniek

Nu staat in de brief die Sandra's ouders hebben gekregen dat Thijs van Z. komende week buiten de inrichting mag gaan wonen. Bijvoorbeeld bij zijn ouders, of onder begeleiding op kamers. Volgens de behandelaars heeft hij aangetoond de verantwoordelijkheid voor vrijheid aan te kunnen.

Sandra's ouders zijn woest. "Waarom moeten we dat zo vernemen? En waarom niet wachten tot een zitting bij de rechtbank volgende maand, waarop bekeken wordt of zijn behandeling verlengd moet worden. Die jongen had zoveel stoornissen, die kunnen nooit in zes jaar zijn opgelost."

Niet in Enschede

De ouders van het slachtoffers hopen dat er goed op Thijs gelet gaat worden. Wonen bij zijn ouders lijkt geen mogelijkheid, want die wonen, net als Sandra's ouders, in Enschede. En een van de voorwaarden is dat Thijs niet op verlof gaat in Enschede of contact heeft met Sandra's nabestaanden. De jeugdreclassering gaat toezicht houden op Thijs.

Sandra's nabestaanden noemen het "walgelijk" dat Thijs "al na zes jaar" weer op straat komt. "Dit komt echt hard aan. Hoe kan dat nu ineens zo snel gaan?", vragen ze zich hardop af. Advocaat Desirée Greven van Thijs Z. voelt zich niet vrij om te reageren zonder met haar cliënt te hebben gesproken. "Ik kan alleen zeggen dat het verhaal een stuk genuanceerder ligt."