Ludieke borden voor serieus probleem in Oldenzaal

Gebruik de rem, til je been over de stang en ga naast de fiets staan. Het lijkt simpel, maar toch staan vanaf zaterdag heuse ‘fiets-afstap-instructie’-borden bij de Groote markt. De borden moeten ervoor zorgen dat het drukke fietsverkeer op de markt afneemt.

Bredere terrassen over het hele plein, de marktkramen daar precies tussenin. Een volle, maar gezellige Groote Markt dus. “Het bruist op de marktdagen in de stad en dat is prettig om te zien”, vindt centrummanager Jeff van den Biggelaar.

Toch komen er regelmatig klachten binnen over het fietsgedrag in het centrum. “Mensen rijden niet stapvoets, voetgangers hebben het idee dat ze erg moeten opletten om niet van de sokken te worden gereden”, zegt Renkema. En dat kan niet langer de bedoeling zijn, vindt zowel de gemeente als de centrummanager.

Niet handhaven

De Markt is nog geen voetgangers gebied, wat betekent dat fietsers gewoon welkom zijn in het kernwinkelgebied. “We gaan fietsers ook niet verbieden op de markt te komen”, legt Renkema uit. “Maar we willen ze wel bewust laten worden dat stapvoets rijden of afstappen wel de betere opties zijn.”

Daarvoor zijn dus twee borden in het leven geroepen. Eén met afstapinstructies en een bord waarbij een ober de woorden ‘geniet gebied’ omhooghoudt. Niet alleen voetgangers laten af en toe merken dat het te druk is met fietsers, ook horecaondernemers trekken regelmatig aan de bel.

“Dat gaat een keer mis”

De grotere terrassen van de horeca maken dat er ook net iets minder ruimte is voor fietsers. Verschillende ondernemers rondom de markt hebben de gemeente geattendeerd op de, wat hen betreft, wat onveilige situatie. “Vanuit hen is eigenlijk de opmerking: dat gaat een keer verkeerd”, laat Van den Biggelaar weten. Niet alleen hij krijgt die geluiden te horen, ook de gemeente is al vaker in gesprek geweest met de ondernemers.

Breder plaatje

De Groote Markt is niet de enige plek waar de gemeente wil gaan kijken naar het fietsgedrag in het centrum. Ook het parkeren en het fietsen door de Grootestraat is een aandachtspunt. “Daarnaast moeten we ook kijken naar het flitsparkeren, waarbij mensen voor alleen een boodschap met de fiets komen”, vindt Renkema.

De optie om de werkgroep Verkeer nieuw leven in te blazen ligt op tafel. “Dan kunnen we met meerdere mensen om tafel over dit onderwerp”, laat Van den Biggelaar weten.

Om fietsers alvast bewust te maken van de situatie, worden elke maandag en zaterdag de borden bevestigd aan de hekken die vanuit de gemeente rondom de markt worden gezet. “Dit is een eerste stap. Vanuit daar gaan we verder kijken.”