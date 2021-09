Paniek bij voetbalveld Enschede na blikseminslag: meerdere gewonden

Bij voetbalclub Victoria '28 in Enschede is bliksem ingeslagen. Volgens getuigen is ten minste één man naar het ziekenhuis gebracht, meerdere mensen hebben enorme hoofdpijn en last van tintelingen in hun benen. De politie is ook aanwezig, maar bevestigt vooralsnog niets.

"De jongen die naar het ziekenhuis is gebracht, is aanspreekbaar", zegt een getuige. "Andere mensen hebben last van hun spieren, hoofdpijn en tintelingen in hun benen. Je voelde het direct toen de bliksem insloeg."

Je voelde de knal door je hele lichaam Ooggetuige

"Het onweer leek nog kilometers ver weg en ineens sloeg het in op de velden. De klap was in de hele omgeving te voelen."

'Ingeslagen in lichtmast'

De bliksem zou zijn ingeslagen in een lichtmast langs het sportcomplex. Meerdere teams waren aan het trainen toen de bliksem insloeg. Naast Victoria '28 traint ook FC Aramea op de velden.

"Hij was aan het trainen toen de knal kwam", zegt een getuige over iemand die gewond raakte. "Hij heeft de bibber in de benen, voelde de knal door zijn lichaam gaan. Gelukkig verder ongedeerd. Hebben eerst in de kleedkamer gezeten en vervolgens in de kantine."

Instructies voor omgeving

"Iedereen wordt gevraagd om weg te blijven en naar binnen te gaan", zegt een getuige. "Verder krijgen we instructies over hoe je met de effecten moet omgaan, omdat meerdere mensen last hebben."

Drie ambulances zijn bij de club aan de Geesinkweg, ook de brandweer is opgeroepen om te helpen.