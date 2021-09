Opvang asielzoekers in Huize Alexandria in Almelo

In de voormalige jeugdinrichting Huize Alexandria in Almelo worden vanaf 1 oktober tijdelijk asielzoekers opgevangen. Dat heeft het gemeentebestuur van Almelo bekendgemaakt. Het gaat om een periode van maximaal zes maanden.

De behoefte aan extra opvangcapaciteit bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is groot omdat meer mensen asiel aanvragen en omdat statushouders langer op opvanglocaties van het COA verblijven vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn er veel vluchtelingen uit Afghanistan.

Humaan oogpunt

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten verzocht locaties beschikbaar te stellen. Het Almelose college geeft daar vanuit humaan oogpunt gehoor aan. In Huize Alexandra is maximaal plek voor 250 bewoners.

De tijdelijke opvang past binnen het al eerder ingezette proces voor sloop en herontwikkeling van deze locatie.

We proberen te voorkomen dat crisisnoodopvang in bijvoorbeeld sporthallen nodig wordt Wethouder Eugène Van Mierlo

“Als college hebben we besloten om als medeoverheid vanuit maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit landelijke vraagstuk", zegt Burgemeester Gerritsen van Almelo. De recente geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor een toenemende instroom van vluchtelingen.”

Tijdelijke opvang

Wethouder Eugène Van Mierlo, portefeuillehouder voor de vluchtelingenopvang, geeft aan dat het college iedereen met recht op opvang, een zo goed mogelijke tijdelijke opvang wil bieden. “Waarmee we ook een bijdrage leveren aan het proberen te voorkomen dat crisisnoodopvang in bijvoorbeeld sporthallen nodig wordt.”

Huize Alexandra was vijf jaar lang in gebruik door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die termijn liep in de zomer van 2020 af. Het college maakte eerder al kenbaar het pand te willen slopen en de locatie te herontwikkelen. “De verwachting is dat de sloopprocedure tot eind maart 2022 duurt. In de tussenliggende periode kan de locatie dienen als tussenvoorziening voor de opvang van asielzoekers terwijl we de voorgenomen planning voor sloop en herontwikkeling kunnen handhaven.”

Het college verhuurt Huize Alexandra voor een periode van maximaal 6 maanden, uiterlijk tot en met 31 maart 2022. De direct omwonenden zijn vandaag per brief geïnformeerd over het opnieuw in gebruik nemen van Huize Alexandra.

Veilig en beheersbaar

Met het COA is afgesproken dat er geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in de opvang geplaatst worden. Daarnaast wordt in overleg gekeken naar een doelgroep die zoveel mogelijk past bij de omgeving. Belangrijk is dat een veilige, beheersbare en leefbare opvang gerealiseerd wordt.