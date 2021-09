Julian trainde toen bliksem insloeg: “Enorme pijnscheut en veel paniek”

Met zijn voetbalelftal waren ze gisteravond aan het trainen op de velden van Victoria '28, toen daar ineens een harde klap te horen en te voelen was. Julian Vriend en alle sporters om hem heen werden indirect getroffen door de blikseminslag. "Het was een grote shock en een enorme pijnscheut door mijn hele lichaam", blikt hij vandaag terug.

Bij de blikseminslag, die een paar velden verderop bij buurvereniging FC Aramea (zelfde sportcomplex, red.) was, raakten meerdere mensen gewond. Een 23-jarige voetballer van FC Aramea werd dusdanig ernstig getroffen dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis moest.

De inslag had een kracht van 200.000 ampère, zegt Brian Verhoeven van Buienradar tegen RTL Nieuws. "Dit is een heel gevaarlijke en krachtige bliksem."

'Grote fout om op het veld te blijven'

Hij maakt het nu, naar omstandigheden, goed. "Naast hem zijn er meerdere slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht", vertelt Vriend. "Sommigen hadden heel veel last met ademhalen en hebben zichzelf laten controleren."

Dat komt doordat de bliksem na de inslag in de lichtmast via de grond alle kanten op is gegaan, zegt Brian Verhoeven van Buienradar tegen RTL Nieuws. "Als je dan op een voetbalveld staat, kun je dat voelen. Dan ben je indirect getroffen door bliksem. De lading is daardoor een stuk zwakker. Dus daar hebben ze geluk mee gehad."

Wat deed Vriend met zijn teamgenoten en alle anderen nog op het veld, vlak voor de inslag? "Dat is de grote fout die we gemaakt hebben. We hadden al onweer gezien en gehoord, maar niemand bedacht dat het slim zou zijn om naar binnen te gaan. Achteraf gezien hadden we dat natuurlijk wel moeten doen."

'Nog teamgenoten met pijn'

De inslag maakte veel indruk op het sportcomplex. "Naast de harde klap en de pijnscheut die we voelden, ontstond er ook veel paniek en chaos. Niemand wist wat er precies aan de hand was. Niet veel later kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse. Een aantal teamgenoten van mij hebben de ambulancebroeders naar het 23-jarige slachtoffer begeleid, want het was onduidelijk waar hij was."

Nu, een dag later, hebben nog veel sporters last van de inslag. "Alleen al bij mij in het team hebben er nog zeven jongens last van hun benen", stelt Vriend. "Gelukkig is het daar bij gebleven en maakt de jongen van FC Aramea het goed. Ik wil iedereen wel meegeven om echt goed op te passen voor onweer. Wij hadden sneller naar binnen moeten gaan, dus doe dat ook als je aan het sporten bent en onweer ziet of hoort."

Bestuur FC Aramea geschrokken

Benjamin Savci, voorzitter van FC Aramea, is geschrokken van de inslag en de gevolgen. "Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. De jongens renden in paniek van het veld af, met de getroffen speler. We hebben meteen eerste hulp verleend, gecheckt of hij aanspreekbaar was en in de stabiele zijligging gelegd", zegt hij tegen het ANP.

Volgens Savci was door de inslag kortsluiting ontstaan. Toen daarna de aardlekschakelaar werd omgezet, werkte de verlichting weer. Hij is van plan vanavond een bijeenkomst te organiseren voor met name de jeugdspelers, die erg geschrokken zijn van wat ze hebben zien gebeuren. "Ze kunnen daar hun ei kwijt. Ze houden zich nu nog groot."