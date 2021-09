Tien jaar na mega-faillissement Eurocommerce Deventer krijgt curator inzage in de boeken

De administratie was tien jaar geleden in beslag genomen door de FIOD, die onderzoek deed naar de handel en wandel van Eurocommerce en diens eigenaar. Nadat het onderzoek was afgerond en oud-eigenaar Visser veroordeeld voor fraude, zijn de boeken geretourneerd aan de 'huis-accountant' van Eurocommerce.

Weigering afstaan administratie

Echter, dat kantoor was in de tussentijd ook failliet gegaan. De ex-eigenaren van het accountantskantoor weigerden om de dozen vol ordners af te staan aan de curator van Visser. Er zou teveel informatie in staan van derden die niets met het faillissement van Visser of Eurocommerce te maken hadden.

De rechtbank heeft nu bepaald dat vijf archiefdozen vol ordners aan de curator van Visser afgestaan moeten worden. Ex-vastgoedtycoon Visser wilde zelf ook inzage in de stukken, maar dat verzoek heeft de rechter afgewezen.

Kaartenhuis

Tijdens de economische crisis, ruim tien jaar geleden, viel het vastgoedconcern Eurocommerce als een kaartenhuis in elkaar. Topman Ger Visser, destijds goed voor een plek in de Quote 500, dekte financiële tekorten van zijn vastgoedbedrijf met nieuwe leningen. Die leningen waren bedoeld voor de bouw van kantoren en werden door hem aangevraagd met vervalste documenten. Voor dat handelen is Visser veroordeeld tot 3,5 jaar cel.

Alles onder de hamer

Na het faillissement hadden banken en andere geldschieters nog vele honderden miljoenen euro's tegoed van Eurocommerce. Alle kantoorpanden zijn in hun opdracht verkocht, waardoor de schuldenlast is verkleind.

Ook gingen een collectie Ferrari 's, een superjacht, uitspanning De Roskam in Gorssel en Vissers Lochemse ranch onder de hamer. Op die ranch beoefende hij zijn grootste passie: de paardensport. In Lochem liep onder meer het toppaard London, bereden door Gerco Schröder. Het springpaard, goed voor een Olympische medaille, wisselde voor ruim 8,5 miljoen euro van eigenaar.

Ook villa te koop

De curator wil nu ook de boerderijvilla van Visser in het lommerrijke Gorssel te koop zetten. Het gerechtshof heeft al toestemming gegeven dat er een verkoopbord geplaatst gaat worden, maar de curator wilde eerst nog een laatste poging den om de administratie in te zien. Visser heeft persoonlijk voor tientallen miljoenen euro's aan schuldeisers.

De curator wil kijken of er uit de administratie blijkt dat 'er ergens nog wat te halen valt', voordat de boerderijvilla definitief wordt verkocht. Na berichten van RTV Oost over de verkoopplannen van de curator, hebben zich al meerdere gegadigden voor de fraai gelegen woning gemeld.

Ger Visser zelf vindt dat zijn bedrijf naar de verdoemenis is geholpen door mensen die er op uit waren om hem en zijn gezin kapot te maken. Hij zegt nog tientallen miljoenen tegoed te hebben van gekochte aandelen. Maar de stukken waaruit dat zou blijken, zijn mogelijk vervalst. Justitie doet daar nu onderzoek naar.

Visser werd eerder voor valsheid in geschrifte veroordeeld. In aanloop naar het hoger beroep in zijn strafzaak, heeft hij vervalste documenten ingediend.