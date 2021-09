Code geel vanwege nieuwe onweersbuien dag na inslag Enschede; wat moet je wel en wat moet je niet doen?

De weerkundige geeft als eerste een geruststellend antwoord. "Statistisch is de kans dat je wordt geraakt niet zo groot, maar ik zou persoonlijk toch een paar dingen laten als het onweert." Wat dan? "Nou, niet douchen tijden het onweer en geen metalen dingen vasthouden", zegt Spannenburg.

Ze vervolgt: "Op het water blijven, stug doorgaan met vissen aan de waterkant of onder een boom gaan staan is ook geen goed idee, maar aan de andere kant als je net in het bos loopt heb je niet veel keuze. Ga sowieso niet bij de bomen aan de rand van een veld staan tijdens onweer. De bliksem zoekt toch het hoogste punt op en dat zijn die bomen, als je daar dan onder staat kan je dus getroffen worden."

Wat moet je dan wel doen?

Ga naar binnen, ga van het water af en als je toch in het open veld bent ga dan gehurkt zitten met je voeten tegen elkaar om de kans dat je door de bliksem wordt geraakt zo klein mogelijk te maken.

Ter illustratie: bliksem bij Olst (Foto: Jasper Hutten)

Er is een rekensommetje (licht gaat sneller dan geluid) om te bepalen hoe dicht het onweer in de buurt is. Als je de donderklap hoort 3 seconden nadat je de bliksemflits hebt gezien dan is het onweer ongeveer een kilometer van je verwijderd. Stelregel is: zit er tien seconden tussen de flits en de donder, zorg dan dat je binnen bent.

De ene schicht is de andere niet

Over de blikseminslag gisteravond in Enschede wordt door weerkundigen gezegd dat die 200.000 ampère sterk was, ongeveer twintig keer sterker dan een 'gemiddelde inslag'. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve ontladingen. Veruit de meeste keren gaat het bij blikseminslagen om een negatieve ontlading. Die van gisteren zou een positieve zijn, veel sterker dus.

Terug naar de wetenswaardigheden van onze weervrouw. Dieren en sommige mensen voelen het spanningsverschil aankomen. "Je hoort wel een dat mensen het voelen aan een litteken, omdat in dat weefsel de zenuwen gevoeliger zijn." We kunnen het misschien meteen vanmiddag en vanavond beproeven, want het KNMI waarschuwt met code geel voor de kans op onweer tussen 13.00 uur en 20.00 uur.