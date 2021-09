Basisplaats Redan bij PEC Zwolle tegen Ajax, Adzic nog niet speelgerechtigd

Redan kwam op de laatste dag van de transfermarkt naar Zwolle. Hij speelt als linksbuiten en neemt de plek in van Pelle Clement, die geopereerd is aan zijn enkel. Trainer Art Langeler kan ook nog geen beroep doen op Mustafa Saymak en Luka Adzic. De middenvelder is nog geblesseerd en nieuwkomer Adzic wacht nog op een werkvergunning.

Heel gretig en fit

Trainer Langeler is vol lof over hoe Redan binnen is gekomen na de dagen bij Jong Oranje: "Heel gretig en heel fit. Hij wil natuurlijk heel graag spelen, want hij heeft de laatste jaren weinig gespeeld. Een typisch een voorbeeld van een jongen die vanuit nationale jeugdteams een snelle transfer maakt, financieel mega interessant, sportief kun je er je vraagtekens bij zetten. En na Chelsea en Hertha BSC moet hij in een fase komen waarin hij wedstrijden speelt en laten zien dat hij talent af is en een goede speler wordt of is. Het is aan ons om dat eruit te krijgen. Daar hebben we alle vertrouwen in. Hij komt hartstikke fris, gretig en vol ambitie hier naartoe."

Soort van omslag

PEC wacht nog op de eerste punten van het seizoen en morgen komt dus uitgerekend de regerend landskampioen Ajax op bezoek. Langeler hoopt op een goede wedstrijd van PEC. "Het kan ook een soort van omslag of een kans zijn om te laten zien dat we goed kunnen voetballen. In elk geval kunnen we alle energie en alles wat we hebben erin gooien om het publiek te laten zien dat we echte graag willen, we doen er alles voor en we zitten goed in ons vel en we gaan echt wel punten scoren. Dus zo gaan we proberen zo'n wedstrijd ook in te steken. Dat het een moeilijke, zware wedstrijd en een zware dobber wordt morgen is helder. Maar het is ook voetbal, dus we gaan er alles aan doen."