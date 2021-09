Huwelijksreis eindigt in nachtmerrie voor stel uit Markelo

Het had de kroon op hun huwelijk moeten worden, maar eindigde in een nachtmerrie. Tijdens hun huwelijksreis in Italië wordt de camper van Daan en Jorien uit Markelo gestolen. "Ik ga er al m'n hele leven mee op vakantie, nu hebben we alleen de boodschappen nog."

Het kersverse stel dat zich klaarmaakt voor een dagje naar de kust, besluit bij een winkelcentrum in Rome nog wat laatste inkopen te gaan doen. De camper, die door Jorien vaak de 'Smurf' wordt genoemd, blijkt te hoog voor de parkeergarage. Daarom kiezen ze ervoor om hem op de parkeerplaats te zetten. "Dat leek allemaal prima", vertelt Daan vanuit Italië.

Als ze na een uurtje terugkomen bij de parkeerplaats, staat ze een verrassing te wachten. Hun geliefde Smurf staat er niet meer. Daar sta je dan, je hele hebben en houden is weg. "We hadden alleen nog drie tassen met boodschappen. Godzijdank had Jorien de tas met paspoorten erin meegenomen."

Het stel kan het eerst niet geloven en gaat direct op zoek. "Jorien is een rondje gelopen om te kijken of hij toch niet ergens anders stond. Ik ben het winkelcentrum ingegaan en heb om hulp gevraagd."

En nu?

Als dan toch echt blijkt dat de camper verdwenen is, gaat het stel naar het politiebureau, een kilometer bij de parkeerplaats vandaan. "Daar hebben we aangifte gedaan. Natuurlijk sprak niemand Engels, dus het ging allemaal heel gebrekkig." Na een paar uur staan ze weer buiten. "Toen dachten we: 'en nu?'" Nadat alles met de verzekering geregeld is, gaat het stel terug naar het winkelcentrum om maar wat nieuwe kleren te kopen. "Jorien had ook geen bril bij zich, dus bij de opticien heeft ze een paar nieuwe lenzen gehaald."

Of de lichtblauwe camper met zijn witte dak nog weer terechtkomt, is natuurlijk maar de vraag. Voorlopig moeten de twee het met een huurauto van de ANWB doen. "We hebben vanochtend nog met een tolk naar de politie gebeld, maar zij wisten nog niks."

Emotionele waarde

De camper heeft ook emotionele waarde. "Ik ben nu 28 en ga er al 28 jaar mee op vakantie." De ouders van Daan kochten de lichtblauwe wagen toen Daan geboren werd. Op zijn 18e verjaardag neemt hij de camper van ze over. "Sindsdien gaan Jorien en ik ermee op vakantie. We zijn er eigenlijk bijna heel Europa al mee doorgereisd. En nota bene op onze huwelijksreis gebeurt dit."

Hoewel deze gebeurtenis natuurlijk een flinke deceptie is, zit het stel niet bij de pakken neer. "We blijven vannacht nog een nachtje in Rome en we gaan er vandaag alles aan doen om zelf nog wat te vinden." Morgen zetten ze hun vakantie gewoon voort. "Dan gaan we iets zuidelijker, naar de kust waarschijnlijk."