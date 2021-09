Autorodeo Heino houdt na bijna veertig jaar op te bestaan

“Het is een meerdaags evenement, dus zit je met vergunningen en verzekeringen. Dat loopt flink in de papieren. Bovendien worden de veiligheidseisen steeds strenger. En dan moet je je op een gegeven moment afvragen: moet je er zo veel tijd en energie in steken, als de animo zo afneemt?” aldus Koenjer.

Eerste editie

Het verdwijnen van de autorodeo betekent in Heino wel het einde van een traditie. Sinds 1983 stond de rodeo steevast in het laatste weekend van augustus in de agenda.

“‘T stiet moervast op de Moerweg,” klonk in het laatste weekend van augustus 1983 door het dorp. De allereerste autorodeo van de Sökkestoppers veroorzaakte een verkeerschaos rond Heino. Nog zonder rondweg, maar met zevenduizend mensen die de rodeo bij wilden wonen. Vanuit Lemelerveld, Dalfsen, Lierderholthuis en Laag Zuthem. Er was geen doorkomen aan.

Autorodeo Heino stopt na bijna 40 jaar (Foto: Rodeofeesten Heino )

Autovoetbal

Maar ook voor 1983 stonden er al ludieke activiteiten met auto's in Heino op de rol.

De Deurzakkers en de Sökkestoppers tekenden in 1978 voor het eerst voor een sportactiviteit met auto’s in het dorp. Aan de Van der Capellenweg werd jaarlijks het autovoetbal gehouden. Maar toen de nieuwigheid er een beetje vanaf was en er een honderd kilo wegende bal tussen het publiek belandde, was het in 1983 tijd voor iets nieuws: de autorodeo.

Ze hoopten vijftienhonderd bezoekers te trekken met hun nieuwe evenement, maar het liep compleet uit de hand: met zevenduizend kwamen ze naar het terrein aan de Moerweg. “Halfweg de rodeo heeft mijn vader de kassa weggebracht, omdat er zoveel geld in zat. Dat geld verdween onder het kussen op bed, natuurlijk. Zo ging dat,” vertelde een van de organisatoren van de eerste rodeo voorafgaand aan de 33-ste editie. “Hij was de hele week niet uit bed te krijgen, haha!”

Kamelen

Omdat de organisatie in handen bleef van de carnavalsvereniging, viel er steevast gekkigheid rond de rodeo te beleven. Zo stond er in 1987 een heuse kamelenrace (ja, met echte kamelen) op het programma.

Ook zou Normaal-voorman Bennie Jolink ooit meerijden met de rodeo. De Sökkestoppers regelden een auto voor hem, ervaring op het onverharde had hij genoeg. Jolink reed immers ook vaak zat op de crossmotor.

'Heino blijven voorzien van een beetje reuring'

De publiekstrekker trok inderdaad een bult publiek naar de rodeo, maar startte niet: “Toen hij zag hoe hard het ging zei hij: ‘Maar dit doe ik niet’. Hij was veel te bang dat hij een arm brak, omdat iedereen op de baan achter hem aan zou gaan. Dan zou hij weken niet op kunnen treden.”

Dat de rodeo nu uit Heino verdwijnt, is volgens Koenjer vervelend. "We balen dat we dit besluit moeten nemen, het is het einde van een lange traditie, maar we zien geen andere mogelijkheid. "

Tegelijk sluit hij niet uit dat er een ander evenement voor in de plaats komt. “De Sökkestoppers kijken naar een alternatief om Heino te blijven voorzien van een beetje reuring. We willen natuurlijk wel laten zien dat we als carnavalsvereniging ook op andere fronten actief zijn.”