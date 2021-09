Primeur voor Enschede met eerste doedelzakles op conservatorium: "Het is een prachtding"

"Het is machtig om te horen, maar zeker ook om te spelen", zegt Annemieke gepassioneerd. Door haar vader is de liefde voor het instrument gaan groeien. "We zijn er als hele familie ingerold en nooit meer mee gestopt. We spelen nog steeds allemaal."

Doedelzakdocent

Zelf studeerde de kersverse doedelzakdocente ook aan het conservatorium in Enschede. "Ik heb net als Megan de opleiding Docent Muziek gevolgd. Daarmee ben je bevoegd om algemene muzieklessen te geven op basis- en voortgezet onderwijs. En daarnaast heb ik Schotse diploma's voor de doedelzak, zodat ik een internationaal erkend docent ben."

Bij die opleiding hoort ook een 'eigen instrument'. In het geval van Megan was dat de doedelzak. De studente vroeg ArtEZ of het mogelijk was om hier een curriculum in te volgen. "En zo zijn ze bij mij terecht gekomen", aldus Annemieke.

Zo zag de allereerste doedelzakles op het conservatorium in Enschede eruit:

Donderdagavond was het zover. Een primeur: de allereerste doedelzakles op een conservatorium in Nederland. Tenminste, op de Great Highland bagpipe. "Je hebt verschillende soorten doedelzak", legt docente Annemieke uit. "Maar wat betreft deze Schotse doedelzak is het echt de eerste in Nederland."

'Meer aandacht'

Zowel Annemieke als Megan hebben een missie: de doedelzak op de kaart zetten. "We willen dat er meer aandacht voor komt", zegt Megan. "En een opening maken voor op de conservatoria. Dat ik niet de eerste én de laatste student ben."

Maar aangezien dit een primeur is op doedelzakgebied, hoe wordt dan bepaald of Megan straks slaagt? "Ik heb al met verschillende doedelzakinstructeurs- en examinatoren gesproken. Ik ga met Megan ook nog bespreken wat haar doelen zijn en waar ze naartoe wil werken. Aan de hand daarvan maak ik een soort gids voor de komende drie jaar. Zodat het vaker gebruikt kan worden."