Kees van Wonderen gaat waarschijnlijk niets wijzigen bij Go Ahead Eagles tegen SC Cambuur

Behalve langgeblesseerden Sam Crowther en Frank Ross kan Van Wonderen beschikken over een fitte selectie. Giannis Botos kwam enigszins vermoeid terug van interlands met Jong Griekenland. De Spanjaarden Inigo Cordoba en Marc Cardona zijn nog niet fit genoeg voor een hele wedstrijd.

Kunstgras

"Je vergelijkt twee verschillende dingen, dat heb ik altijd gevonden, dat is niet hoe het hoort. Je moet allemaal dezelfde voorwaarden hebben en je merkt nu gewoon door die wisselingen dat daardoor allerlei fysieke ongemakken naar voren komen. Dat is zo en daar hebben we ons zo goed mogelijk aan aan weten te passen. Vorig jaar hebben we van de twaalf wedstrijden op kunstgras er twee gelijkgespeeld en tien gewonnen. Dus het is toen helemaal niet nadelig geweest voor ons. Maar nu zitten we in de Eredivisie met een grotendeels nieuwe groep en dan moet je kijken hoe zich dat uitpakt op het moment dat je weer uit moet wijken naar kunstgras."

Gaan we morgen zien

Van Wonderen is benieuwd naar hoe de twee promovendi morgen tegenover elkaar staan. "Ik denk dat we verder zijn dan vorig jaar, maar ik ben heel benieuwd hoe we ons verhouden ten opzichte van elkaar en hoe ver we daar in zijn. Dat gaan we morgen zien."