Vitens trekt kookadvies in; kraanwater is weer te drinken

Vanmiddag kwamen laatste testresultaten binnen. Die lieten zien dat er geen E. colibacterie meer in de waterleidingen zit. Ruim een week geleden sloeg Vitens alarm toen de bacterie werd gevonden. Er werd meteen een kookadvies gegeven en dat advies werd de afgelopen week twee keer verlengd.

Het waterbedrijf is opgelucht dat er voor het weekend 'groen licht' kan worden gegeven om het water ongekookt te gebruiken. Er is een week lang gespoeld, schoongemaakt, opnieuw gespoeld en getest. Vermoedelijk zit de bron van de besmetting in één van de drinkwaterreservoirs. Dat reservoir is afgesloten. Volgens een woordvoerder van Vitens is de drinkwatervoorziening, ondanks de afsluiting van het reservoir, overal gewaarborgd.

Lessen geleerd

Meteen na de besmetting was er veel kritiek op de communicatie van het waterbedrijf. Met name burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal uitte zijn ongenoegen dat hij niet meteen werd geïnformeerd. Een woordvoerder van Vitens erkent dat er sprake was van een "lastige opstart" en dat de communicatie zal worden geëvalueerd om daar lessen voor de toekomst uit te trekken.