Alle slachtoffers van blikseminslag Enschede zijn ontslagen uit het ziekenhuis

Alle slachtoffers die gisteravond door de bliksem zijn geraakt in Enschede, zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Dat zegt Sander van Stigt, traumachirurg van het MST. Aanvankelijk werd één man met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, even later meldden ook andere slachtoffers zich.

De bliksem sloeg rond half tien in op een lichtmast langs sportpark Wesselerbrink Zuid. Meerdere mensen werden indirect geraakt, onder wie een 23-jarige man die bewusteloos raakte. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar de hele nacht gebleven.

Zeldzaamheid

"Nee, ik heb nog nooit een patiënt gehad die door de bliksem is geraakt", zegt traumachirurg Van Stigt. "Het is echt een zeldzaamheid. Ga maar na; dit gebeurt ééns per twee miljoen mensen per jaar."

"Het wordt wel altijd benoemd in de cursus traumaopvang", zegt de chirurg. "Je kijkt éérst naar brandwonden; de intredeopening en de uittredeopening van elektriciteit."

De komende dagen gaat de pijn over, afhankelijk van hoe sterk de inslag was Sander van Stigt, traumachirurg

"Ondertussen hou je het ritme van het hart in de gaten. Slachtoffers kunnen hartritmestoornissen oplopen, al gebeurt dat niet vaak als je via de grond wordt geraakt door bliksem."

De slachtoffers hadden pijn in het hele lichaam, maar vooral hoofdpijn en tintelingen in de benen. "De komende dagen gaat dat waarschijnlijk over, afhankelijk van hoe sterk de inslag was", zegt Van Stigt.

Twintig keer krachtiger dan normaal

De blikseminslag gisteravond was 200.000 ampère sterk; dat is ongeveer twintig keer sterker dan een 'gemiddelde inslag', zeggen weerkundigen. Zij maken onderscheid tussen positieve en negatieve ontladingen. Veruit de meeste keren gaat het om een negatieve ontlading. Die van gisteren zou een positieve zijn; de veel sterkere variant.