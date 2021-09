Hoe kwam Zwols schilderij in collectie 9/11 Memorial Museum?

Dat zijn werk in de collectie is opgenomen is al bijzonder te noemen. Maar de manier waarop het werk daar terecht is gekomen is ook een verhaal apart. Tijdens een vakantie verbleef Dammers in Mexico. Daar raakte hij aan de praat met overlevenden van de aanslagen in New York. De verhalen die hij van hen te horen kreeg maakten zoveel indruk op hem, dat hij het van zich af wilde schilderen. Hij pakte zijn kwasten en witte doek en besloot de nieuwe skyline van The Big Apple te schilderen.

Frank Dammers tijdens de overhandiging in New York (Foto: Frank Dammers)

Dat bleek nog een aardige uitdaging, omdat Dammers nog nooit in New York was geweest: "Ik maakte berekeningen zodat ik gebouwen zo goed als mogelijk in verhouding kreeg. En zo kon ik de toekomstige skyline schilderen." Dat het een behoorlijke uitdaging was om die nieuwe skyline te schilderen, blijkt wel uit de feiten. Met de bouw van de Freedom Tower, de opvolger van de Twin Towers, werd pas in 2006 begonnen. Twee jaar nadat Dammers het schilderij mét de nieuwe wolkenkrabber, vastlegde. Toch blijkt de gelijkenis achteraf treffend.

Opgenomen in collectie

Na het afronden van het schilderij biedt Frank Dammers het aan bij de Amerikanen. Die nemen het werk in dankbaarheid aan en nemen het op in de collectie van het 9/11 Memorial Museum. Als dank wordt Dammers uitgenodigd om het werk officieel over te dragen. Onderweg naar de bijeenkomst gaat het nog bijna mis. Dammers krijgt een heftig auto-ongeluk. Wonderwijl overleeft hij het ongeluk en kan toch bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Bij de overhandiging krijgt Dammers een erepenning