En weer is het raak: auto in vlammen op in Enschede

Vorige week schreven we nog dat het vrijwel elk weekend raak is in Enschede: autobranden. En ook afgelopen nacht ging er weer een auto in vlammen op. Deze keer in de wijk Wesselerbrink, aan de Markveldebrink.

Buurtbewoners hoorden rond twee uur vannacht luide knallen in de straat. Er bleek wederom een geparkeerde auto in brand te staan. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen. Ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle had, kon niet worden voorkomen dat de wagen vrijwel volledig uitbrandde.

De politie is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de brand. Vorig weekend ging er nog een auto in vlammen op aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. In 2020 brandden bijna zestig auto's uit in de stad. Slechts in een aantal gevallen had dit een technische oorzaak.