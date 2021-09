Boegbeeld van Kampen Bort Koelewijn vertrekt in stijl, met de Kamper Kogge

Tijdens een wandeling over de IJsselkade naar de koggewerf werd Koelewijn eerst getrakteerd op allerlei optredens en presentaties van culturele verenigingen en stichtingen: 'Dit is overweldigend en hartverwarmend", zegt Bort Koelewijn terwijl hij een zanggroep een kushandje toewerpt, 'Dit had ik nooit kunnen bedenken zo'n afscheid, echt heel mooi."

"Nog nooit zo'n goeie"

Kampen heeft Bort Koelewijn in het hart gesloten, en omgekeerd. De mensen die naar de IJsselkade zijn gekomen zijn unaniem lovend over de vertrekkende burgemeester: 'We hebben nog nooit zo'n goeie gehad", zegt een vrouw vanuit haar scootmobiel, 'hij had echt voor iedereen evenveel aandacht, niet alleen voor de hoge heren."

Op de IJsselkade wordt Koelewijn verrast met allerlei optredens (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Hij heeft eenheid gebracht in de stad", vertelt een ondernemer, "daardoor heeft hij zoveel voor elkaar gekregen. Kijk naar de melkbusschieters, dat ging er hard aan toe vroeger, en hij heeft iedereen op één lijn gekregen." "Hij was er gewoon altijd als er wat was",, zegt een man die net een vriendschappelijk elleboogje krijgt van Koelewijn, "bij goede en slechte tijden, hij ging niks uit de weg."

Koelewijn raakt ontroerd door de vele mooie woorden; "Dat ze me in hun hart hebben gesloten, dat vind ik grote woorden, maar dat ik één van hen ben, dat ze me als een vriend zijn gaan beschouwen, ja, dat vind ik toch wel het mooiste wat er is, dat ze mij hebben toegelaten en ik dat heb mogen bereiken hier."

Kampen zwaait Bort Koelewijn uit (Foto: RTV Oost Jolander Verheij)

Knallend afscheid

Vanaf de Kogge neemt Koelewijn dan toch echt afscheid. Vergezeld door tientallen andere schepen vaart de Kogge langs de IJsselkade. Ook de carbidschieters, met wie Koelewijn in de afgelopen jaren een goede band heeft opgebouwd, laten zich nog horen, Met daverende saluutschoten begeleiden ze de laatste tocht van Bort met de Kogge.

Het is de afsluiting van een week vol afscheidsmomenten na twaalf jaar burgemeesterschap. Bort Koelewijn wordt per 1 oktober opgevolgd door Sander de Rouwe, die nu nog gedeputeerde is in Friesland.