World Trade Center in Hengelo staat stil bij aanslag op WTC in New York, twintig jaar geleden

Faber lag in bed, ziek. "Ik had er eigenlijk niks van mee gekregen, totdat ik de radio aanzette." Dat maakte indruk. Dit weekend staan WTC's wereldwijd stil bij de aanslag.

"In 2001 werden we als organisatie hard getroffen", zegt Faber. "We waren de naamgever van de Twin Towers. Veel mensen dachten dat met het instorten van die gebouwen ook het World Trade Center verdwenen was."

Niets is minder waar, aldus Faber. "In 2005 kregen we een licentie voor Hengelo, in 2009 waren we operationeel." En op veel meer plaatsen in de wereld zijn de afgelopen twee decennia World Trade Centers gevestigd.

Vrede en stabiiliteit

Sindsdien probeert het WTC in Hengelo bij te dragen aan vrede en stabiliteit. 'Peace and stability through trade', luidt een slogan van de organisatie. Dat gebeurt over de hele wereld. Zelfs in Kabul in Afghanistan, hoewel de situatie daar nu natuurlijk allerminst rustig is. "We willen handel stimuleren, proberen bij te dragen aan de economie. Zorgen dat het goed gaat", aldus Faber.

De herdenking, gisteren in Den Haag. (Foto: George Deswijzen voor U.S. Embassy Den Haag)

Gisteren was Faber nog in Den Haag, waar de aanslagen op de Twin Towers herdacht werden. Daar was onder meer de plaatsvervangend ambassadeur van de Verenigde Staten bij aanwezig. Evenals premier Rutte, die in zijn toespraak refereerde aan een gesprek dat hij had met een brandweerman die mensen uit de torens had gehaald.

"We willen er dit weekend vooral bij stilstaan en onze verbondenheid tonen", legt Faber de tweet uit. "Zoals we dat ook de afgelopen tijd hebben laten zien in de coronapandemie."

Verklaring op site

Niet alleen op Twitter staat de organisatie stil bij de aanslag. Ook op de site is een verklaring te vinden van het World Trade Center waarin wordt teruggekeken op de gebeurtenissen, twintig jaar geleden.