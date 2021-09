Evenementenorganisator Dennis Wissink voert actie in Enschede tegen coronabeleid: "Ik mis de mensen"

Kijk naar het succes van de Formule 1 in Zandvoort, de voetbalwedstrijden in de eredivisie waar weer tienduizenden supporters bij mogen zijn. Zet dat af tegen de manier waarop het kabinet omgaat met evenementen in het land. "Dat valt niet meer te rijmen", zegt dj en evenementenorganisator Dennis Wissink uit Buurse. Hij doet vanmiddag mee aan de demonstratie Unmute Us in Enschede.

"Het klopt niet. Ik loop al een paar jaar mee in deze wereld. Er zijn best veel mensen werkzaam in deze industrie, die geen werk meer hebben, failliet gaan. Er is meer leed dan het gebrek aan feesten alleen."

Zandvoort en eredivisie

Het werd Wissink nog maar weer eens overduidelijk toen hij een week geleden naar de beelden uit Zandvoort keek. Tienduizenden mensen op elkaar gepakt op de tribunes langs het circuit in Zandvoort. Prachtig weer, prachtige plaatjes, maar tegelijkertijd niet te rijmen met wat er in de evenementensector gebeurt.

In het dagelijks leven is Wissink CAD-tekenaar, maar hij is ook dj en organiseert evenementen. Samen met vijftien vrienden. "We kennen elkaar al sinds het begin van de jaren negentig toen de house opkwam." Wissink omschrijft zichzelf als een sfeermaker. "Ik zorg dat ik sfeer creëer, kies de juiste plaatjes." Hij mist de optredens, op verschillende plekken komen. "Maar ik mis de mensen het meest, die ik altijd tegenkom. Dat was het. Het samen zijn met elkaar."

Unmute Us

Vanmiddag staat hij in Enschede en laat Wissink zich letterlijk horen op Unmute Us. Zestien wagens van organisaties uit de cultuursector en een protestmars van zes kilometer door de stad. Dat zijn de ingrediënten voor de demonstratie tegen het coronabeleid dat de evenementensector hard raakt. .

Al die feesten, hier in de regio, maar ook in Amsterdam en Rotterdam waar Wissink regelmatig kwam, liggen stil. "Hoe hou je dan contact met elkaar?" Veel verder dan Facebook komt Wissink niet. Maar dat haalt het natuurlijk niet als je het vergelijkt met een feest waar hij achter de draaitafel staat. Dat is het contact waar Wissink naar op zoek is, wat hij het meeste mist.

Proefballonnetjes

Maar die coronamaatregelen worden steeds verder teruggedraaid en het festivalseizoen loopt tegen het einde. Waarom dan nog protesteren? Wissink heeft er zelfs een platte kar voor opgetuigd. "Binnenkort is er weer een persconferentie", zegt de man uit Buurse. Hij heeft weer allerlei proefballonnetjes langs horen komen. "Evenementen zonder stoelen, zullen waarschijnlijk niet doorgaan. Wanneer houdt het op?"

Het is voor Wissink eveneens een teken aan de wand dat hij iets moet doen, een tegengeluid geven. "Ik moet iets van mijzelf laten horen. En een leuk feestje bouwen", zegt hij wijzend op de platte kar achter zich. "Dit is zo leuk dit, dat je met elkaar weer iets creatiefs doet."