Marga Bult krijgt Majoor Bosshardt Prijs voor haar werk als verpleegkundige in coronatijd

Marga Bult krijgt vanavond de Majoor Bosshardt Prijs uitgereikt. Dat gebeurt in Hilversum tijdens het Kunst en Theatergala van het Leger des Heils in Studio 21.

De jury van de Majoor Bosshardtprijs was unaniem in de beslissing de prijs toe te wijzen aan Bult, die tijdens de coronacrisis haar voormalige beroep weer oppakte. Ze ging aan de slag in de verpleging in een ziekenhotel in Noord-Brabant, waar ze veel te maken kreeg met coronapatiënten.

Volgens de jury representeert Bult symbolisch, 'door haar inzet tijdens de coronacrisis in Nederland, de mensen die zich tijdens de coronapandemie in Nederland vrijwillig hebben ingezet in hulpverlening en (mantel)zorg aan naasten.'

Oproep

"Marga Bult heeft weliswaar een carrière opgebouwd als zangeres en presentatrice, maar is tevens opgeleid en werkzaam (geweest) als verpleegkundige", aldus de jury. "Bij het uitbreken van de coronapandemie is aan de Nederlandse bevolking de oproep gedaan om zich in te zetten en te helpen bij dienstverlening en zorg aan de naaste. Deze oproep heeft Marga ter harte genomen en zij heeft zich beschikbaar gesteld in de zorg."

Dat Bult weer aan de slag ging in de verpleging en daarmee gehoor gaf aan een oproep aan de Nederlandse bevolking om zich in te zetten en te helpen bij de zorg, past bij de manier van leven van majoor Bosshardt.

Gedachtengoed majoor Bosshardt

"In deze praktische hart & hand aanpak herkent de jury een werkwijze die ook majoor Bosshardt heeft gekenmerkt. Het inzetten van de eigen talenten en vaardigheden op plaatsen waar er sprake is van nood past in het gedachtengoed van majoor Bosshardt en het Leger des Heils. Het bestuur en de jury van de Majoor Bosshardtprijs waarderen het enorm hoe zij haar bekendheid op een positieve wijze inzet ten gunste van de samenleving."

De Majoor Bosshardt Prijs is een prijs uitgereikt door de Stichting Nederland Positief in samenwerking met het Leger des Heils. De prijs is in 2006 opgezet met als doel het leven en werk van Alida Bosshardt, beter bekend als Majoor Bosshardt, te herdenken.

Gestopt

Begin deze maand maakte Bult bekend dat ze niet langer meer in de zorg werkt. Om privéredenen is ze er mee gestopt, meldde ze op Twitter. Ze wilde zich bovendien niet verplicht laten vaccineren.