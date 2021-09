Staphorst pakt in slotfase tweede zege op rij, Excelsior'31 niet langs SteDoCo

In de Derde Divisie was er voor de tweede week op rij succes voor Staphorst. Het won bij Barendrecht. Excelsior'31 won juist voor de tweede week op rij niet. Het speelde doelpuntloos gelijk bij SteDoCo.

Staphorst

Staphorst deed goede zaken met de tweede overwinning op rij. In Barendrecht was er niet direct sensatie. Romano van der Stoep kreeg een goede kans namens de thuisploeg, maar schoot over. De eerste echte kans voor Staphorst was voor Daimen Schra, hij schoot net naast. Ook Wouter van der Molen schoot naast het doel van Barendrecht en dus bleef het bij 0-0 in de eerste helft.

Kort na rust haalde de Staphorst-verdediging de bal van de lijn en kwam de ploeg dus goed weg. Sander de Grote schoot namens Staphorst naast. De betere kansen waren daarna voor Barendrecht, treffers leverde het echter niet op. In de slotfase was het wel raak en de treffer was voor Staphorst. Pascal Mulder zette zijn ploeg op voorsprong. Stan Haanstra zorgde ook nog voor de 0-2 en dus pakte Staphorst de tweede zege op rij.

Excelsior'31

Excelsior wist juist voor de tweede keer op rij niet te winnen. Het duel moest ook in Hoornaar even op gang komen. De thuisploeg liet de bal aan Excelsior en kwam er zelf af en toe gevaarlijk uit. Benjamin van Wanrooij kreeg een goede kans, maar raakte de bal niet goed. Aan de andere kant zag Pim ten Have de ingevallen doelman Petar Stoskovic redding brengen op zijn kopbal. Kort voor rust dacht SteDoCo wel op voorsprong te komen, maar een treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. De ruststand was 0-0.

Na rust was Givan Werkhoven, die in de voorgaande drie duels scoorde, kansrijk, maar de bal werd voor zijn voeten weggetikt. Ook SteDoCo kreeg kansen, maar kwam niet tot scoren. Vincent Schmidt probeerde het ook nog twee keer namens Excelsior, maar wist het doel ook niet te vinden. En dus werd er in 90 minuten niet gescoord.

