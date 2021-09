Eerste nederlaag DETO, Genemuiden langs De Dijk en ruime eerste zege Berkum

DETO

DETO ging bij Buitenpost voor het eerst onderuit na twee overwinningen. Melvin Degenaar dacht na vier minuten te scoren voor DETO, maar de bal was volgens de arbitrage niet over de doellijn geweest. Na een kwart wedstrijd hoopte ook Buitenpost op de openingstreffer, maar die ging niet door vanwege buitenspel. In de slotfase van de eerste helft was doelman Roberto Stopel enkele keren erg belangrijk voor zijn ploeg en daardoor was het bij rust 0-0. Beide ploegen gingen na rust op zoek naar de treffer en kregen ook enkele kansen. Buitenpost was dichtbij met een kopbal op de paal en een paar minuten voor het einde was het raak. Robin Huisman de Jong mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet. Bij die enige treffer bleef het.

SC Genemuiden

Genemuiden was in eigen huis te sterk voor De Dijk. In de openingsfase waren er kansen voor Lars Miedema en Rens van Benthem, maar die kwamen niet tot scoren. Na een half uur was het voor laatstgenoemde wel raak. Hij schoot Genemuiden op 1-0. Kaj Velda schoot kort voor rust nog een vrije trap naast en dus was 1-0 ook de ruststand. Na rust vielen er lang geen echte kansen te noteren, maar een paar minuten voor het einde kwam Genemuiden goed weg toen een speler van De Dijk maar net naast kopte. Het bleef bij 1-0 en dus won Genemuiden voor de tweede week op rij.

Berkum

Berkum boekte de eerste zege en deed dat met ruime cijfers. Noordscheschut werd met 4-0 verslagen. Na ruim een kwartier was het raak voor Berkum. Chris van der Meulen bracht zijn ploeg met zijn eerste van het seizoen op voorsprong en die 1-0 trok Berkum ook over de streep richting de rust. Na een klein uur verdubbelde Johnsen Bacuna de score en tien minuten later besliste Van der Meulen het duel met zijn tweede van de middag. Boy Boeloerditi pikte ook nog een treffer mee en maakte daarmee het kwartet vol.

