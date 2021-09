Robin Pröpper schiet FC Twente met wereldgoal langs FC Utrecht

Robin Pröpper heeft FC Twente vanavond een 1-0 zege op FC Utrecht bezorgd. De verdediger schoot met zijn mindere linkerbeen in blessuretijd de bal fantastisch in de kruising en dat betekende de eerste zege van het seizoen voor de Enschedeërs.

De eerste goede kans was voor Ricky van Wolfswinkel. De spits kopte net naast het doel uit een vrije trap. Aan de andere kant pakte Lars Unnerstall een kopbal van Willem Janssen. Ook Anastasios Douvikas was dichtbij. Hij kopte net naast. Doelman Maarten Paes bracht redding op een schot van Michel Vlap en in de nastoot profiteerde Giovanni Troupée niet.

Douvikas raakt de lat

Mike van der Hoorn kopte aan de andere kant over en Michal Sadilek probeerde het na een klein half uur met een hard schot. Paes hield opnieuw zijn doel schoon. Kort voor rust was het bijna raak voor Douvikas. De Griek schoot snoeihard op de lat boven een kansloze Unnerstall. Een doelpunt viel er niet in de eerste helft.

Wissels Jans

Kort na rust probeerde Van Wolfswinkel het ineens uit een hoekschop en ook hij vond Paes op zijn pad. Verder was het vooral rommelig en waren er weinig kansen te noteren. Jans greep in en bracht Ugalde, Misidjan en Bosch. De eerste twee waren wel gevaarlijk. Misidjan vond Ugalde, maar die schoot naast.

Grote kansen

Twaalf minuten voor het einde was er een grote kans voor invaller Mimoun Mahi. De aanvaller kwam alleen op Unnerstall af, maar de Duitse doelman bleef koel en bracht knap redding. Aan de andere kant kreeg ook Twente grote kansen op de 1-0. Pröpper raakte de bal met zijn buik, maar zag hem van de lijn worden gehaald. Het schot dat volgde werd weggekopt.

Winnende van Pröpper

Pröpper zorgde dus alsnog voor een feestje in Enschede. In blessuretijd schoot hij weergaloos de 1-0 in de kruising en dat leverde Twente de eerste zege van het seizoen op.

FC Twente - FC Utrecht 1-0

1-0 Pröpper (90+1)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Hilgers, Janssen, Warmerdam, Sadilek, Sylla, Maher, Ugalde, Limnios

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Pröpper, Hilgers, Sadílek; Brama (Staring/87), Vlap (Bosch/66), Zerrouki; Limnios (Misidjan/66), Van Wolfswinkel (Ugalde/66), Rots (Pleguezuelo/90+7).

FC Utrecht: Paes; Ter Avest, Van der Hoorn, Janssen, Warmerdam; Maher, Gustafson, Timber (Mahi/57); Sylla, Douvikas (Dalmau/75), Ramselaar (Van de Streek/75).