PEC Zwolle blijft ook na thuisduel tegen Ajax zonder doelpunten en punten

PEC Zwolle staat ook na speelronde vier in de Eredivisie nog op nul doelpunten en nul punten. In Zwolle was Ajax met 0-2 te sterk.

Ajax begon beter aan de wedstrijd en Steven Berghuis en Ryan Gravenberch kregen kansen, maar een vroege treffer viel er niet. Ook Antony probeerde het met een schot, maar vond doelman Kostas Lamprou op zijn pad. Na ruim een kwartier was er de eerste mogelijkheid voor PEC. Slobodan Tedic kopte de bal op het dak van het doel van Remko Pasveer.

Haller zet Ajax op voorsprong

Het bleef Ajax dat de bal had en dat resulteerde na een half uur in de 0-1. Berghuis vond Sébastien Haller en die tikte raak. Tedic was tien minuten voor rust opnieuw gevaarlijk met het hoofd, maar zag dit keer Pasveer redding brengen. Het bleef bij 0-1 in de eerste helft.

Opnieuw Haller, blunder Lamprou

PEC bleef ook na rust zoeken naar een treffer en Tedic bleef de gevaarlijkste man daarin. Hij probeerde het met een halve omhaal, maar die ging over. Aan de andere kant was het een paar minuten later wel weer raak. Doelman Lamprou kwam uit, maar kon niet bij de bal en daardoor kon Haller simpel de 0-2 binnenwerken.

Geen tegentreffer meer

Langeler wisselde direct drie keer. Gervano Kastaneer was een van de invallers en kon een paar minuten na zijn entree net niet bij een scherpe voorzet van Bram van Polen. Ajax deed het, met het oog op de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Sporting Portugal, rustig aan en PEC kon er niet veel meer tegenover stellen en dus bleef het bij 0-2 in Zwolle.

Lang wachten op eerste doelpunt

Het gebeurde PEC Zwolle één keer eerder dat er niet gescoord werd in de eerste vier speelronden. Dat was in 2003-2004 en toen degradeerde de ploeg.

PEC Zwolle - Ajax 0-2

0-1 Haller (29)

0-2 Haller (67)

Arbiter: Manschot

Geel: Antony, Redan, Gravenberch, Mazraoui

PEC Zwolle: Lamprou; Van Polen, Kersten, Voet, De Wit; Van den Belt, Reijnders (Mbinga/68), Strieder; Paal, Tedic (Kastaneer/68), Redan (Landu/68).

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Blind, Rensch; Alvarez, Berghuis (Daramy/82), Gravenberch; Antony (Neres/46), Haller, Tadic.