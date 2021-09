Go Ahead Eagles geeft wedstrijd in tien minuten volledig uit handen op bezoek bij mede-promovendus SC Cambuur

Go Ahead Eagles heeft vanavond met 5-2 verloren op bezoek bij mede-promovendus SC Cambuur. De ploeg van Kees van Wonderen begon aan de tweede helft met een 1-1 stand, maar tien minuten later stond er 4-1 op het scorebord. Uiteindelijk werd het 5-2.

Het begin was voor Go Ahead Eagles. In die fase werd de beste kans gecreëerd door Justin Bakker. De verdediger schoot van een meter of twintig de bal op de lat uit een vrije trap. Daarna liet Cambuur zich meer zien. Ook zij raakten het aluminium, Mees Hoedemakers knalde op de paal.

VAR

In een boeiende eerste helft kwam Go Ahead Eagles in de 37e minuut op voorsprong. Gerrit Nauber speelde een lange bal, Bas Kuipers kopte in één keer door naar Luuk Brouwers die van dichtbij binnenschoot. Even was er twijfel over of de goal werd goedgekeurd vanwege buitenspel. Na een check van de VAR vierden de meegereisde supporters de voorsprong volop.

Oud FC-Twente speler scoort

Lang konden ze daar niet van genieten. De Deventenaren kregen kansen om de 1-0 voorsprong te verdubbelen, maar de goal viel kort voor rust aan de andere kant. Tom Boere, voormalig FC Twente-speler, kopte raak. De ruststand was 1-1.

Kantelpunt

Aan het begin van de tweede helft ging het helemaal fout voor Go Ahead Eagles. Eerst was het Boere die de keeper omspeelde en zijn tweede treffer van de avond binnenprikte. Een paar minuten later zette Marco Tol de 3-1 op het scorebord met een kopgoal uit een vrije trap. De VAR keek nog naar het doelpunt vanwege een overtreding, maar uiteindelijk telde de treffer.

Doelpuntenspektakel

In de 56e minuut werd de achterstand nog groter door een goal van Jamie Jacobs, die eerder een plaag was voor FC Twente met twee goals. De assist was van voormalig Go Ahead Eagles-speler Doke Schmidt. Beide teams kregen kansen op meer goals. Een kwartier voor tijd profiteerde invaller Tamás Kiss van geblunder van Bakker: 5-1. Inigo Cordoba, een andere invaller, verkleinde de achterstand met een kopbal uit een vrije trap. Het thuispubliek begon een aantal minuten voor het einde alvast met het vieren van de zege.

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 5-2

0-1 Luuk Brouwers (37)

1-1 Tom Boere (43)

2-1 Tom Boere (50)

3-1 Marco Tol (53)

4-1 Jamie Jacobs (56)

5-1 Tamás Kiss (75)

5-2 Inigo Cordoba (79)

Arbiter: Makkelie

Geel: Kallon, Nauber, Mac-Intosch

SC Cambuur: Stevens; Schmidt, Mac-Intosch (Van der Meer/89), Tol (Gullit/80), Bangura; Hoedemakers, Maulun, Breij (Kiss/69); Jacobs (Krastev/79), Boere, Kallon (Paulissen/69).

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Bakker, Kuipers; Lucassen, Heil (Cordoba/46), Brouwers (Tuzlacik/83); Berden (Rommens/82), Lidberg (Cardona/59), Oratmangoen (Botos/59).