Weer mooie, late en belangrijke treffer Pröpper: "Specialiteit, klinkt mooi"

Robin Pröpper maakte onlangs in de slotfase tegen Ajax de gelijkmaker voor FC Twente en vanavond deed hij dat kunstje nog maar eens over. En hoe? De verdediger schoot op zeer fraaie wijze de winnende 1-0 binnen tegen FC Utrecht. En dus lijkt het een specialiteit te worden.

"Als dat een specialiteit is, klinkt dat mooi. Hij viel goed binnen gelukkig, ja", reageert de doelpuntenmaker nuchter. "Deze viel wel prachtig binnen. Ook een beetje vanuit een onmogelijke hoek uiteraard. Op goed geluk tweede paal zoeken en als ie dan zo binnenvalt is dat extra mooi, ja."

Vieren met publiek

Hij vervolgt: "Je schiet wel richting de tweede paal om een doelpunt te maken. Of dat nou door iemand anders is of door het schot zelf, dat maakt niet uit. Als ie maar binnenvalt. Gelukkig viel ie direct binnen en kun je dat vieren met het publiek."

Complimenten

Twee weken geleden verloor Twente bij Cambuur en dus moest er wat veranderen. Pröpper denkt dat dat wel gelukt is vanavond. "Aan hoe we begonnen zag je direct dat we iets goed te maken hadden na twee weken geleden. En dat hebben we gewoon ontzettend goed gedaan. Daar mogen we complimenten voor geven, denk ik."

Wisselen met Van Wolfswinkel

Pröpper is met twee treffers clubtopscorer en grapte al met spits Ricky van Wolfswinkel, die pas één keer scoorde: "Ik zei al tegen Ricky, misschien moeten we van positie wisselen. Maar dat wilde hij niet", aldus de verdediger met een knipoog.