Luuk Brouwers baalt van drie tegengoals in tien minuten: "Fout op fout"

Van een 1-1 tussenstand aan het begin van de tweede helft naar een 4-1 achterstand in de 56ste minuut. Dit beleefde Go Ahead Eagles vanavond op bezoek bij medepromovendus SC Cambuur.

"Fout op fout. Dat was het na rust en in drie woorden de exacte beschrijving. Ik weet niet of het kwaliteit is of dat het tegenzit, maar het was in ieder geval onnodig", vertelt doelpuntenmaker Luuk Brouwers van Go Ahead Eagles.

Op basis van de eerste helft kwam het kantelpunt met drie doelpunten als een verrassing. De Deventenaren hadden controle en kwamen op 0-1 via Brouwers. De goal werd goedgekeurd na een check van de VAR vanwege buitenspel. "Ik vroeg aan de scheids of ik of Bas (Kuipers red.) buitenspel stond. Het ging om Bas, maar uiteindelijk stond niemand buitenspel. Het was een beetje bidden."

Ervaring missen

Uiteindelijk kon er gejuicht worden voor de eerste goal van Brouwers in de eredivisie. Het was zijn vierde duel in de hoogste competitie in Nederland. In de laatste minuten van de eerste helft viel de gelijkmaker.

"Ik merkte dat we toen hoog bleven druk zetten. Misschien dat we daar een stukje ervaring missen om het uit te spelen tot de rust. Dan ga je in ieder geval met een heel ander gevoel de rust in."

Druk

Volgende week speelt Go Ahead Eagles de derby tegen PEC Zwolle. Brouwers zegt dat de nederlaag tegen Cambuur met het duel tegen PEC in het vooruitzicht niet harder aankomt dan het verlies tegen Feyenoord.

Brouwers: "Dit verlies komt hard aan, Feyenoord kwam hard aan en andere nederlagen kwamen ook hard aan. Supporters verwachten er veel van, omdat het een directe concurrent is. Er staat dan meer druk op dan Feyenoord uit, maar ik heb er geen ander gevoel bij dan Feyenoord."