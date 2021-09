Langeler na nederlaag tegen Ajax: "Alles aan gedaan, verdiend verloren, maar wel dingen waar je mee verder kan"

"Het gevoel is altijd een beetje dubbel, maar het neigt naar positief, want we hebben Ajax bevochten met de middelden die we hadden. We hebben er alles aan gedaan. We hebben verdiend verloren, maar er zijn wel dingen waar je verder mee kan."

Wedstrijd gespeeld

De trainer over de momenten van de treffers: "Zo'n wedstrijd is hartstikke lastig, we staan constant onder druk. De tegenstander is beter. Dus je komt ook gewoon in het tegenhouden. Een tegendoelpunt is altijd vervelend. Maar bij de 1-0 en ook zeker bij de 2-0 gingen we iets verder naar voren en probeerden we het Ajax lastiger te maken. Dan valt die 2-0 en dan is eigenlijk de wedstrijd gespeeld."

Lamprou

Bij die 0-2 ging doelman Kostas Lamprou in de fout. Hij kon niet bij een voorzet en zag Sébastien Haller daardoor makkelijk scoren. "Hij had hem moeten stompen of iets anders moeten doen, maar die mag natuurlijk nooit zo ingekopt worden", zegt Langeler daarover. Buiten die fout is de trainer tevreden met zijn doelman. "Hij is wel overtuigend in zijn rol in het team en we zijn vol vertrouwen met hem. Hij doet het hartstikke goed. Dit is denk ik zijn eerste fout. Het valt wel mee, laat ik het zo zeggen."

IJsselderby

Ondanks de nederlaag kijkt Langeler met vertrouwen naar de komende wedstrijden: "De komende weken krijgen we tegenstanders die minder zijn dan Ajax, dan moeten we ook ons spel spelen en omzetten in resultaat."

De eerstvolgende is aartsrivaal Go Ahead Eagles in de IJsselderby: "Heel mooi potje, kijken we naar uit, hebben we heel veel zin in, trainen we voor op en dat geeft dan vandaag wel het gevoel van: we komen eraan en dat gaan we doen in Deventer", sluit de oefenmeester af.