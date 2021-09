Open Monumentendag: van het beklimmen van een toren tot het weven van linnen

“Het is de trots van Losser.” De 74-jarige stadsgids Sietse Smit snapt die liefde voor de Martinustoren wel. “Het is een prachtige toren, met een rijke historie. Mensen willen niet uit de stad weg, omdat ze de toren willen blijven zien.”

Het exacte bouwjaar van de 22 meter hoge toren is nooit achterhaald, maar is waarschijnlijk tussen 1200 en 1400. “Vroeger was het onderdeel van de kerk”, legt Smit uit. De belijning van waar de kerk gestaan heeft kan je nog steeds zien. “Hier kon de dominee of pastoor iedereen goed aanspreken. Hier stond namelijk de preekstoel”, vertelt Smit vol enthousiasme, terwijl hij op een aantal klinkers naast de toren gaat staan.

Wandelende encyclopedie

Het werk als gids vindt hij geweldig. “Ik houd van deze stad en wil dat graag met anderen delen.” Niet alleen alle kennis over de toren heeft hij paraat, ook de rest van de historie van Losser vertelt hij met vol enthousiasme.

Smit woont al bijna zijn hele leven in Losser en is ondertussen een wandelende encyclopedie van de stad. “Vooral de aparte feitjes vind ik leuk om te delen”, legt hij uit. “Wist je trouwens dat de toren in de winter ook een ander doel heeft”, begint hij meteen enthousiast. “Als je boven aan de toren een groene vlag ziet wapperen weet je dat de ijsbaan open is.”

Niet alleen weet hij alles van Losser, ook in Overdinkel is hij gids. “Ik word blij als ik mensen mee kan nemen in de verhalen over deze mooie plekken.” De toren is met open monumentendag ook open. “Iedereen zou hier langs moeten komen, want er is heel veel te vertellen.”

Ook het Wevershuisje in Almelo opende vandaag haar deuren. “Het geeft een prachtige inkijk in het oude Twentse leven”, vindt Riny Hondebrink. Ze is een van de vrijwilligsters die rondleidingen verzorgt in de oude stadsboerderij. “Het laat de weefgeschiedenis, maar ook de woongeschiedenis heel mooi zien.”

Als je over de drempel stapt voelt het alsof je de geschiedenis instapt: oude spinnewielen, klederdracht en gereedschappen. Je loopt meteen de ‘mooie’ kamer in. “Dat is de ruimte in een oud huis waar je alleen kwam bij hoog bezoek”, legt Hondebrink uit. “De mannen zaten aan de tafel en de vrouwen op de stoelen tegen de muur. Zij moesten blijven handwerken. Wel wat ouderwets ja”, lacht ze.

Vorming van Twente

Het was onmogelijk om rond 1700 een boerderij te vinden in Twente waar geen weefgetouw in huis was. “In de winter werd er niet genoeg verdiend en er moest iets anders bedacht worden”, legt Hondebrink uit. De mannen gingen weven en de vrouwen spinnen. Het was het begin van de textielindustrie van Twente. “Zonder deze boeren was Twente nooit zo groot geworden in de textiel.”

De 300 jaar oude stadsboerderij in het centrum van Almelo bestaat uit twee delen. Een oude boerderij en een oude woning. “Die is er later tegenaan gebouwd.” De oude boerderij, van 10 bij 10 meter is omgebouwd tot weefexpositie, met oude weefgetouwen, spinnewielen en klederdracht. In die ruimte worden regelmatig demonstraties gegeven: