Gestolen camper van stel uit Markelo weer terug: huwelijksreis krijgt toch happy end

De camper van Daan en Jorien uit Markelo, die tijdens hun huwelijksreis in Rome werd gestolen, is teruggevonden. "Hij stond twee kilometer van de plaats waar ie gejat was", zegt Daan. De camper is totaal leeggeroofd en de fietsen die er achterop stonden, zijn weg. Maar het belangrijkste is dat het voertuig weer terug is. "We hebben er een flinke bak bier op gedronken", lacht Daan.

Het stel was gisteren weer in het winkelcentrum waar de ellende begon. Daan werd gebeld door de politie die een tip had gekregen. "Iemand had de camper herkend. Waarschijnlijk dankzij de vele media-aandacht die het verhaal van Daan en Jorien had gekregen. Ook in de Italiaanse media waar over de vondst van de camper werd bericht. "Die journalist wist bijna nog eerder dan wij dat de camper was gevonden", zegt Daan.

Je wilt natuurlijk graag weten hoe ie er van binnen uit ziet Jorien

Overigens was het gesprek met de politie over de vondst van de karakteristieke blauwe camper weer net zo lastig als de aangifte na de diefstal. "Die agent sprak natuurlijk weer geen Engels maar ze wisten ons duidelijk te maken dat we op de plek moesten blijven waar we waren en dat ze ons zouden komen oppikken."

Toen Jorien de camper met koosnaam Smurf weer zag, barstte ze direct in tranen uit. Vreugdetranen waren het, benadrukt ze. "Maar je wil natuurlijk wel graag weten hoe het er in van binnen uit ziet", zegt ze.

Flinke schade

Dat was wel even schrikken. De camper was helemaal leeggeroofd. "Ik denk dat de schade zo'n tien tot vijftienduizend euro is", schat Daan. "De fietsen zijn weg, er zijn dingen kapotgemaakt, alle kleren zijn gestolen. Je kunt zien dat ze heel gehaast te werk zijn gegaan." Daardoor zijn er gelukkig ook nog spullen van waarde voor Daan en Jorien blijven liggen.

Het stelt treurt niet te lang over de gestolen spullen. Het belangrijkste is dat de camper, waar Daan al zijn hele leven mee op vakantie gaat, weer terug is. "Je bent gewoon blij dat ie daar staat", zegt Jorien. "En dat ie het nog doet."

Je maakt een paar kabels los, die hou je tegen elkaar en hij start Daan

Het stelen van de camper was trouwens een eitje, weet Daan nu. "Ik kan het nu zelf ook. Je maakt een paar kabels los, die hou je tegen elkaar en hij start." De camper staat intussen veilig in een garage om gerepareerd te worden. Daan en Jorien hopen na de reparatie nog een stukje verder te kunnen rijden, richting de kust. In de camper slapen is op dit moment nog geen optie.

Lekker uit eten

Hun huwelijksreis leek met de diefstal van de camper in het water te vallen maar krijgt nu toch een happy end. "We zijn gisteren lekker uit eten geweest om het te vieren. We hebben er een flinke bak bier op gedronken."

Dat er al vrij snel na de diefstal een tip over de camper binnenkwam bij de politie is misschien nog niet eens zo raar. De media-aandacht voor het verhaal van het stel is goed geweest, maar Daan heeft ook gezien dat de Italianen absoluut niet blij waren met wat het Nederlandse stel was overkomen. "Als je de reacties onder het stuk op Roma Today leest, zie ook dat de Italianen zich schamen voor wat er gebeurd is. Ze vinden het geen promotie voor hun land."